«الاتحاد النسائي».. نجاحات وإنجازات مستمرة في دعم وتمكين المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل إنجازات الاتحاد النسائي العام عاماً تلو الآخر منذ تأسيسه بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، استكمالاً لمسيرة ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويات كافة، من هذا المنطلق حرص الاتحاد النسائي العام على مواصلة دوره في وضع خطط مستقبلية للمرأة الإماراتية مراعية لاحتياجاتها والتحديات المستجدة بعد دراسة مستوفية لجميع أبعادها، والبدء بتطبيقها بمنتهى المسؤولية التامة. خلال النصف الأول من عام 2023، حقق الاتحاد النسائي العام نجاحات وإنجازات بملف دعم وتمكين المرأة بجميع المجالات والقطاعات. نستعرض في التقرير التالي جهوده ومبادراته وبرامجه ومشاريعه الثرية على الصعيد المحلي والعربي والإقليمي والدولي.

أعلن الاتحاد النسائي العام إطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 ليكون «نتشارك للغد»، والذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام، وذلك بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، إذ يأتي اختيار شعار هذا العام تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة منذ أن وضع لبناته الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع الآباء المؤسسين، رحمهم الله جميعاً، عبر إشراك جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات في تحقيق رؤية الدولة، وقد جاء شعار يوم المرأة الإماراتية تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، بهدف إبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المحلية ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.

عكس تنظيم الاتحاد النسائي العام لـ«القمة العالمية للمرأة 2023»، رسالة ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن النهوض بالمرأة وتمكينها من الأولويات الحيوية للوطن، وقد انطلقت فعالياتها في العاصمة أبوظبي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وبالتعاون مع المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وذلك تحت عنوان «دور القيادات النسائية في بناء السلام، والاندماج الاجتماعي وصنع الازدهار»، والتي جاءت تزامناً في ذكرى مرور مئة عام من حصول النساء على الحق في التصويت الانتخابات، بحضور استثنائي من قيادات نسائية رفيعة المستوى من 100 دولة حول العالم.

تزامناً مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة واستعداداتها لاستضافة مؤتمر COP28، أطلق الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب الاتصال الخليجي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مبادرة التغيير المناخي والمساواة بين الجنسين، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، كما نظم فعالية «عام الاستدامة 2023 - الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات»، بحضور الدكتورة إليزابيتا جورجييفسكا، السيدة الأولى لجمهورية مقدونيا الشمالية. واستقبل الاتحاد في مقره بأبوظبي كلاً من جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، حرم جلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، والدكتورة إليزابيتا جورجييفسكا، السيدة الأولى لجمهورية مقدونيا الشمالية، وجوانا ليما، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وأونغيريل باتناسان، رئيسة الاتحاد النسائي المنغولي، ومارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، والليدي غيلدا ليڤي، الشريك المؤسس لشبكة الأديان النسائية في المملكة المتحدة، وعلى الصعيد المحلي استقبل وفداً من مجلس سيدات أعمال الإمارات.

قدم الاتحاد النسائي العام جهوداً واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال، والتي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب الدول العربية الشقيقة، خاصة في فترة الانتخابات، وكان من ضمنها تعاونه مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في تنظيم محاضرة توعوية بعنوان «كوني جزءاً من الحدث».

جسد برنامج «أطلق» الذي ينظمه الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الحراك الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز حضور المرأة ورفع مكانتها في العمل التقني المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، والذي قدم نموذجاً رائداً لواحد من المبادرات المستدامة، بعدما تمكن من تخريج أربع دفعات ليعلن بعدها إطلاق دفعته الخامسة، الذي فتح معها الباب لمشاركة الشباب إلى جانب أخواتهن من الشابات للمرة الأولى.

حقق الاتحاد النسائي العام العديد من الإنجازات منذ إطلاق مبادرة «معاً نستطيع» في شهر ديسمبر 2022 بالتعاون مع شركائه من الجهات المعنية في الدولة، من أبرزها التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تنفيذ مشروع جسور الأمل ضمن محور المبادرة الاجتماعي «الدعم والإرشاد الأسري»، إلى جانب مشاريع المحور الاقتصادي المتمثلة في «مشروع التمكين الزراعي ومشروع الخياطة ومشروع كافية النخلة». يعمل الاتحاد النسائي العام على تطبيق برامج مثمرة في مجال المسؤولية المجتمعية، ومن ضمنها استثمار الأجواء الروحانية المليئة بالمحبة والود خلال شهر رمضان الفضيل، والسعي إلى تعزيزها لدى مختلف أفراد المجتمع، خاصة المرأة، بهدف غرس القيم البناءة، وتحقيق التوازن ما بين جوانب الطاعة والعبادة وأداء الفرائض والسنن والنوافل، خاصة خلال الشهر المبارك، ونشر المبادئ التي تحافظ على القيم المجتمعية.

أطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة «تمرة» لتعزيز شعور العاملين بالولاء والانتماء، وإشاعة روح التعاون والألفة بين أفراد المجتمع، وترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل والتراحم الاجتماعي.

يؤمن الاتحاد النسائي العام بأن السنع الإماراتي، يشكل الهوية الوطنية الحقيقية، والإرث الذي امتد من الأجداد إلى الأسلاف، ليفخروا بها ويحافظوا عليها، ويجتهدوا لتطويرها وتعزيز مكانتها في النفوس والعقول، ليبقى السنع ذخراً لهذا الوطن وللأجيال القادمة، وهذا ما يسعى الاتحاد للمساهمة في تحقيقه، وذلك من خلال استضافة طلبة المدارس لمقره، ولعل من ضمنها زيارة طلاب مدرسة الإمارات لمكتبة فاطمة بنت مبارك وحضور مبادرة السنع على أيدي حاميات التراث بمركز الصناعات للحرف اليدوية التابع للاتحاد النسائي العام.

تعاون الاتحاد النسائي العام مع مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، في إطلاق حملة «تنفيذ مبادئ تمكين المرأة»، والتي تمثل دعوة تحث شركات القطاع الخاص من جميع الأحجام على التوقيع وتوسيع جهودهم في مجال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة.

وسعياً لترسيخ أهمية العلم والمساواة بين الجنسين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (مكتب الدول العربية)، فعالية جانبية رفيعة المستوى تحت عنوان «المرأة العربية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM كفرصة استثنائية لإعادة التفكير في نموذج التمكين الاقتصادي للمرأة: المرأة الإماراتية كنموذج يحتذى به».

قام الاتحاد النسائي العام بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية، ولعل من أبرزها اجتماع مجموعة العمل للتمكين الاقتصادي للمرأة لدول ربطة «أيورا» بطهران، والاجتماع الإقليمي حول «تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة أشكال العنف كافة في وضع اللجوء، خاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات»، والذي أقيم في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، والاجتماع الأول للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون الذي تم تنظيمه بسلطنة عُمان، والدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري - منظمة تنمية المرأة التي أقيمت في جمهورية مصر العربية، والمؤتمر الدولي الأول للمرأة تحت شعار «السلام والديمقراطية» في أنغولا، والحلقة التشاورية الإقليمية حول العنف ضد المرأة والفتاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت بدولة الكويت.

استعراض مسيرة إنجازات المرأة الإماراتية

ترأست نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وفد الاتحاد المشارك ضمن بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في مناقشة التقرير الوطني الرابع في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وقد أكدت أن حكومة الإمارات نفذت مجموعة من التشريعات والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين المرأة وتحسين مشاركتها في مختلف المجالات والوصول بها إلى مراكز اتخاذ القرار، كما تم استعراض مسيرة المرأة الإماراتية والمراكز التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي التي وصلت إليها بفضل القيادة الرشيدة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وكذلك أبرز إنجازات مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، وأيضاً ما تقدمه الدولة في مجال التسامح، كما نظم الاتحاد النسائي العام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، معرضاً مصاحباً لمشاركة دولة الإمارات، لإبراز التراث والثقافة والفنون الأصيلة لدولة الإمارات.

البيوت المستدامة

أطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة «بيوت مستدامة»، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، والتي دشنها بإقامة جلسة حوارية تحت عنوان «معاً نحو الصفر»، للتوعية بأهمية تقليل استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والتوجه إلى استخدام بدائل مستدامة وصديقة للبيئة، وعقبها نظم جلسة حوارية افتراضية بعنوان «دور المرأة في تعزيز الاستدامة البيئية»، وذلك بهدف تسليط الضوء على الممارسات المستدامة لإكساب المرأة المفاهيم والمعارف النظرية والمهارات العملية الخاصة، وتعزيز عمل المرأة لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع للحفاظ على البيئة وصيانة الموارد لصنع غد أفضل لأجيال المستقبل، إذ تأتي المبادرة في إطار برامجه الرائدة لتعزز وعي المرأة البيئي والذي يعتبر عاملاً رئيساً لمجتمع يتبنى الممارسات البيئية الصحية، ويرغب في تغير سلوك الأفراد.

تمكين المرأة الريفية في أفريقيا

في إطار شراكة استراتيجية دولية، أطلق الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية وأكاديمية محمد بن زايد للزراعة والبيئة وهيئة الأمم للمرأة وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتنفيذ شركة ايليت اجرو القابضة، مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في مجال الزراعة، بهدف الحد من الآثار المترتبة عن التغير المناخي وتمكين النساء والفتيات وتعزيز الأمن الغذائي، وتماشياً مع الأولويات التي تركز عليها سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المشاركة الاقتصادية

يسعى الاتحاد النسائي العام لتمكين رائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تنمية مشاريع أعمالهن، وتوفير الخبرات اللازمة والدعم الفني والإداري لهن، ذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات النوعية وإقامة الكثير من المعارض، وقد أطلق الاتحاد في النصف الأول من عام 2023 النسخة الثانية من معرض «تجوري»، بمشاركة علامات تجارية من مشاريع الشباب الوطنية المتنوعة، في سبيل تعزيز دورها من المشاركة الفعلية في القطاع الاقتصادي وترويج المنتجات الشبابية والأسرية، وتعزيز قيم الإنتاج، والمحافظة على الحرف والصناعات التراثية، بما يعود على الاقتصاد الإماراتي والأسرة والمجتمع بالنفع.

التوعية الرقمية

يواصل الاتحاد النسائي العام دوره الحثيث في تعزيز وتأهيل المرأة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية الحديثة، وذلك بعقد جلسة توعوية تحت عنوان «كيف تحمي نفسك وأسرتك من أخطار الفضاء الإلكتروني»، ضمن مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، كما نظم يوماً مفتوحاً تحت عنوان «استدامة الأمن الرقمي للإمارات»، ضمن فعاليات دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن تحت شعار «معاً من أجل إنترنت أفضل»، وذلك مواكبةً للمناسبات العالمية المعززة للاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية ضمن الجهود الوطنية لدعم مفاهيم جودة الحياة الرقمية، وذلك من منطلق الاضطلاع بدوره المتواصل في ترسيخ التوعية الرقمية لدى المرأة الإماراتية، والتي بدورها تقوم بنقل التوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بالطريقة المثلى، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في الفضاء الرقمي، لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاته.

تشجيع الزواج

من منطلق سعيه الدؤوب لدعم الاستقرار الأسري والتشجيع على الزواج وتكوين أسر مستقرة وسعيدة، أطلق الاتحاد النسائي العام برنامج «تياسير»، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهدف زيادة الوعي بضرورة تقليل تكاليف الزواج، سعياً للمساهمة في بناء أسر مستقرة ومتماسكة، وترسيخ مفهوم الترابط الأسري وإرساء القيم والأخلاق العربية والإسلامية الفاضلة، وإعلاء قيم المواطنة الصالحة، بما يحقق إحدى الأولويات الوطنية المتمثلة في مجتمع متلاحم، وذلك بتنظيم العديد من المحاضرات في المجالس النسائية بالدولة.

مخاطر المخدرات

تعزيزاً لقدرة المجتمع على التصدي لوباء المخدرات والحد من الأضرار والآثار السلبية لهذه الظاهرة، نظم الاتحاد النسائي العام، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مديرية مكافحة المخدرات، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ملتقى تحت شعار «شاركنا لنمنعها» بمناسبة «اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها»، ضمن جهوده المستمرة للعمل بمحاذاة القطاع الأمني على محور التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع وقطاعاته كافة لنشر خطورة هذه المشكلة الدخيلة على مجتمعنا، إذ يمثل هذا المحور الأساس في عملية الوقاية.

الرياضة المجتمعية

يولي الاتحاد النسائي العام اهتماماً خاصاً بصحة وسعادة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، من هذا المنطلق نظم بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة وشركائه الاستراتيجيين، عدداً من الفعاليات الرياضية من أبرزها مسيرة للمشي، والتي جاءت ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، كما أقام جلسات لـ«اليوجا»، والتي استهدفت حاميات التراث من مركز الصناعات للحرف اليدوية، وكذلك نظم يوماً رياضياً مفتوحاً للمرأة والطفل تحت عنوان «أحيا بنشاط وحيوية»، في إطار الفعاليات التي تقام في الدولة بمناسبة اليوم الرياضي الوطني، تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، فيما نظم بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني مسابقات لرياضة الريشة الطائرة بين لاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي وصاحبات الهمم المنتسبات لجمعية أمهات أصحاب الهمم «همة»، في أجواء ترفيهية مليئة بالنشاط والمتعة.