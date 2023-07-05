«شخبوط الطبية» تعتمد التخدير الصديق للبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

اتخذت مدينة الشيخ شخبوط الطبية قراراً بالتوقف نهائياً عن استخدام مادة الديسفلوران الضارة بالبيئة في عمليات التخدير في مبادرة تتماشى مع أهداف دائرة الصحة في أبوظبي لتحقيق الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية، والتي تم الإعلان عنها في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، كما تُمثل خطوة سباقة ومهمة في مسيرة مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتحقيق الاستدامة، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ إيجابية للحد من الآثار البيئية السلبية للعمليات الجراحية.

وتعد مادة الديسفلوران مخدراً متطايراً يؤخذ عن طريق الاستنشاق، ويشيع استخدامه في العمليات الجراحية، ورغم أنه عامل مخدر فعّال، إلا أنه ضار بالبيئة لأنه يتسبب بانبعاث غازات الاحتباس الحراري. وعند إطلاقه في الغلاف الجوي، يحبس الديسفلوران الحرارة، وبالتالي يتسبب بالاحتباس الحراري وما ينتج عنه من آثار بيئية سيئة.

وقال الدكتور منذر حسن صادق، رئيس قسم التخدير بالمدينة: «يُعد التخدير مرحلة مهمة وحساسة قبل وأثناء وبعد العمليات. وأثناء العملية، قد يختلف نوع التخدير الذي يتم استخدامه حسب ما يقرره الطبيب وحسب ملاءمته للمريض. ويتم إخضاع المريض للتخدير العام التقليدي باستخدام غاز التخدير أو المادة المُخدرة عن طريق الوريد لوضعه في حالة النوم. لكننا قررنا استبدال هذه الطرق عن طريق إبقاء المريض مستيقظاً ومرتاحاً أثناء إجراء العملية باستخدام تقنيات التخدير الموضعي.

يصف مقياس إمكانية الاحترار العالمي الضرر الناجم عن هذه الغازات على البيئة، والتي توازي قيمتها كمية الحرارة المحبوسة خلال فترة 100 عام داخل الغلاف الجوي، مقارنةً بالكتلة المُماثلة من ثاني أكسيد الكربون، التي لها قدرة احترار عالمي واحدة. ويُعد الديسفلوران أقوى بـ 2540 مرة من غازات الاحتباس الحراري، مقارنةً بكتلة مكافئة له من ثاني أكسيد الكربون. وتنتج زجاجة بسعة 240 مل من الديسفلوران مُبخرة بالكامل ما يعادل 886 كجم من ثاني أكسيد الكربون. وتوازي هذه الانبعاثات يومياً القيادة لمسافة 4943 كيلومتراً في سيارة بمحرك يعمل بالبنزين».

من جانبه، أوضح الدكتور ماثيو جيتمان، المدير الطبي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن الوعي البيئي هو مبدأ أساسي، حيث قال: «بصفتنا مستشفى يقدم رعاية طبية للحالات المعقدة والحرجة، فنحن ندرك تماماً أن خياراتنا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على البيئة، محلياً وعلى مستوى العالم. لذا، فنحن ملتزمون بممارسة سياسة المشتريات المُستدامة، أي عملية اختيار السلع والخدمات الخضراء التي تُقلل من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية السلبية. إن التخفيف من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري من التخدير المُستنشق، مثل الديسفلوران، هو مجرد مثال على كيفية اتباعنا لنهج استباقي للحد من انبعاثاتنا من الكربون».