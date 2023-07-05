تفاهم بين «صحة دبي» و«أكسيوس العالمية»

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الصحة بدبي، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة أكسيوس العالمية، المتخصصة في تقديم الحلول المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بهدف التعاون المشترك لتنفيذ سلسلة من البرامج والحملات الصحية التوعوية، والتدريبية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك أماكن التجمعات العمالية بمختلف مناطق إمارة دبي.

وأكد الدكتور رمضان البلوشي، مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذه المذكرة التي تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير وتنفيذ برامج الصحة العامة لأفراد المجتمع، ورصد الحالة الصحية للسكان، وحماية أفراد المجتمع من الأمراض والمخاطر الصحية، وبما يساهم في تحسين جودة الحياة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أنس نوفل، شريك إداري في شركة أكسيوس العالمية، التزام الشركة وفق هذه المذكرة بالمساهمة في تعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع من خلال نشر الوعي الصحي، وتنفيذ البرامج المبتكرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وحملات التوعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع.