الخميس 6 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الاحتفال بتخريج 196 طالباً يتيماً من الثانوية العامة بالشارقة

الاحتفال بتخريج 196 طالباً يتيماً من الثانوية العامة بالشارقة
6 يوليو 2023 01:01

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الزعيم» بالمستوى الرابع في قرعة «الأبطال»
نادي الثقة للمعاقين يطلق مبادرة «زنبق السلام»

اختتم الطلاب الأيتام المنتسبون لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي عامهم الدراسي بتخريج 196 طالباً من الثانوية العامة في كل من الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية الذين حققوا نتائج مميزة ونسباً عالية بشكل عام.
وأولت المؤسسة عناية فائقة بمتطلباتهم التعليمية خلال فترة دراستهم من خلال مشروع «علّم بالقلم» الذي استهدف الوقوف على جميع الصعوبات التي تواجه تعليمهم، ما أعطى الدعم التعليمي الشامل لجميع احتياجاتهم خلال أعوام دراستهم.
وبهذه المناسبة، صرحت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة: «نهنئ جميع الطلبة والطالبات الأيتام من خريجي الصف الثاني عشر، ونفخر بما حققوه من نتائج جيّدة تعكس تفوقهم وحرصهم، ونحن سعداء بإنجازهم الأكاديمي، مؤكدين استمرارنا في الوقوف إلى جانبهم في مسيرة تعليمهم الجامعي، وتسخير العقبات التي تواجههم خلال المرحلة المقبلة من التعليم، ونوصيهم بمتابعة الجد والاجتهاد وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، من أجل تحقيق النجاح والتفوق والوصول إلى ما يتطلعون إليه من آمال».

الشارقة
الثانوية العامة
مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
آخر الأخبار
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
تقرير: أميركا ستزود أوكرانيا بنوع جديد من السلاح
اليوم 21:19
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
الرياضي
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
اليوم 21:14
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
الإمارات
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
اليوم 21:00
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
الرياضي
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
اليوم 21:00
زهور وشعارات في المكان الذي قتل فيه الشاب نائل
عربي ودولي
القضاء الفرنسي يمدّد حبس الشرطي قاتل الشاب نائل
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©