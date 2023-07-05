الاحتفال بتخريج 196 طالباً يتيماً من الثانوية العامة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتم الطلاب الأيتام المنتسبون لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي عامهم الدراسي بتخريج 196 طالباً من الثانوية العامة في كل من الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية الذين حققوا نتائج مميزة ونسباً عالية بشكل عام.

وأولت المؤسسة عناية فائقة بمتطلباتهم التعليمية خلال فترة دراستهم من خلال مشروع «علّم بالقلم» الذي استهدف الوقوف على جميع الصعوبات التي تواجه تعليمهم، ما أعطى الدعم التعليمي الشامل لجميع احتياجاتهم خلال أعوام دراستهم.

وبهذه المناسبة، صرحت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة: «نهنئ جميع الطلبة والطالبات الأيتام من خريجي الصف الثاني عشر، ونفخر بما حققوه من نتائج جيّدة تعكس تفوقهم وحرصهم، ونحن سعداء بإنجازهم الأكاديمي، مؤكدين استمرارنا في الوقوف إلى جانبهم في مسيرة تعليمهم الجامعي، وتسخير العقبات التي تواجههم خلال المرحلة المقبلة من التعليم، ونوصيهم بمتابعة الجد والاجتهاد وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، من أجل تحقيق النجاح والتفوق والوصول إلى ما يتطلعون إليه من آمال».