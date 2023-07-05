182 أسرة تستفيد من أضاحي «الإمارات للسرطان»

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت جمعية الإمارات للسرطان، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، أضحية العيد إلى 182 أسرة من مرضى السرطان، حيث تستفيد منه كافة الأسر المكفولة لدى الجمعية من المصابين والمتعافين، وشارك في الحملة أعضاء الجمعية وعدد من المتطوعين. وقال عوض سالم الساعدي، مدير عام الجمعية: «إن هذه المبادرة السنوية التي تقوم بها الجمعية على مستوى فروعها كافة في دولة الإمارات، تشمل توزيع الأضاحي على المستفيدين المسجلين لدى الجمعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتهدف إلى مد يد العون والمساعدة للمصابين بالسرطان وأسرهم، ورسم الابتسامة على وجوههم بالتعاون مع شركاء التكافل الإنساني». مشيراً إلى أن هذه المبادرات تترجم قيم التراحم والمحبة في المجتمع وبث الأمل والإيجابية في قلوب المصابين.

وأكد أدم البلوشي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن خدمة المرضى واجب على مدار العام، حيث تؤدي الجمعية رسالتها وتعمل على تحقيق أهدافها المنشودة لكل فرد مصاب من خلال تقديم الدعم الطبي والنفسي والمادي والرعاية لمرضى السرطان، خاصة المعوزين منهم، إضافة إلى برامج التوعية حول مرض سرطان والأنشطة التثقيفية والفعاليات المجتمعي.