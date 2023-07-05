«حمدان بن محمد الذكية»: استمرار قبول طلبات المنح للمتفوقين

دبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية، استمرار استقبال طلبات التقدُّم لمنحة سمو الشيخ حمدان بن محمد الدراسية المستمرة حتى 21 يوليو 2023، والتي تعد مبادرة وطنية تساهم في تشجيع الطلبة المتميزين على استكمال دراستهم الجامعية ضمن تخصصات تهدف إلى تأهيل وتمكين جيل جديد من القادة. وتهدف المنحة إلى توفير خريجي المرحلة الثانوية الراغبين بمتابعة دراساتهم في الجامعة، كما تشمل المنحة خريجي برنامج الخدمة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يستوفون متطلبات القبول ويحققون معدل درجات لا يقل عن 90%.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يعكس استمرار طرح المنحة الدراسية على التزام الجامعة بتمكين الطلاب المتفوقين والمتميزين وتزويدهم بالموارد المعرفية والأكاديمية والمهنية التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري في دفع عجلة نماء الوطن وتقدمه، استلهاماً من التوجيهات السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى للجامعة. وتمثل هذه المبادرة قوةً دافعة للجهود الوطنية لإرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر استدامة وتنافسية، عمادها المواهب والكفاءات الوطنية. وسنواصل في جامعة حمدان بن محمد الذكية التزامنا بدعم الكوادر الوطنية، والمساهمة في ترسيخ المكانة المرموقة لإمارة دبي كوجهةٍ عالميةٍ للتميُّز في التعليم العالي».