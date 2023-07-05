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«الشارقة للصحافة» ينظم «إثمار5»

مشاركون في دورات سابقة من البرنامج (من المصدر)
6 يوليو 2023 01:00

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن تنظيم النسخة الخامسة من برنامج إثمار للتدريب الإعلامي للأطفال والنشء، في الفترة من 10 يوليو الجاري حتى 3 أغسطس المقبل. وبدأت لجنة تقييم المرشحين للنسخة الخامسة من البرنامج السنوي، المقابلات الشخصية مع الطلبة لاختيار المشاركين النهائيين وفقاً للمعايير والبنود المُحددة للالتحاق بالبرنامج.
وأكدت علياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الحرص على تطوير البرنامج التدريبي السنوي بما يتوافق مع متغيرات قطاع الصحافة والإعلام، ويسهم في تحقيق أهداف البرنامج المعرفية الرامية إلى تأهيل جيل إعلامي يستكمل مسيرة التميز التي يحظى بها قطاع الإعلام الإماراتي.

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