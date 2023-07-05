«محاكم دبي» تشيد بجهود تعزيز جودة الحياة لكبار المواطنين

دبي(الاتحاد)

زار طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، مقر نادي ذُخر الذي يُعد إحدى مبادرات اللجنة العليا لتنمية وشؤون المواطنين، والهادف إلى تمكين ودمج كبار المواطنين في المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، عبر تقديم خدمات مُتكاملة تسهم في مساعدة المستفيدين من خدمات النادي في مواكبة التطور السريع للحياة بأوجهها كافة، وتعزيز ثقتهم بأنهم مساهمون فاعلون في إنجازات الحاضر وشركاء في صنع المستقبل، بما يحملون من خبرات وتجارب اكتسبوها على مدار سنوات طويلة من العمل والعطاء.

وخلال جولته التي رافقه فيها المديرون التنفيذيون، اطلع طارش عيد المنصوري على أجنحة النادي الثلاثة التي تم استلهامها من الإشارة الثلاثية الشهيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي ترمز إلى قيم «الحب والفوز والنصر». وتجول المنصوري في «جناح العافية الجسدية» المعني بالناحية الصحية البدنية والذهنية، ثم «جناح التغذية» المخصص لتصميم وتقديم خدمات برامج التغذية، ثم الجناح المعني بجودة الحياة الثقافية والاجتماعية في النادي، واطلع فيه على مكتبة النادي وما تتضمنه من مصادر معرفية. واستمع المنصوري إلى شرح قدمه اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، والدكتور خالد لوتاه مدير نادي ذخر، حول أهداف النادي التي يلخصها شعاره «لتظل دبي شابة إلى الأبد». وأشار المنصوري إلى أن نادي «ذخر» يعد ترجمةً عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسم صورة أوضح لاحتياجات وتطلعات هذه الفئة المهمة من كبار المواطنين لتحظى باهتمام خاص من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تكفل لهم الرعاية والتأهيل والتنمية والحماية لضمان استقرارهم وتعزيز جودة حياتهم وتفعيل مشاركتهم في المجتمع.

وأضاف: «فئة كبار السن هم بركة الدار، ومن أهم الفئات في المجتمع الذين ساهموا في تنمية مجتمعاتهم، وبذلوا الكثير من الجهد والوقت لتأسيس وبناء أوطانهم، مما يحتم علينا أن نوليهم الأهمية التي يستحقونها، تقديراً لهم لكونهم كباراً في القدر والقيمة وكباراً في العطاء، لما قدموه من دورٍ لا يمكن إغفاله، فالاستفادة من خبراتهم ضرورة حتمية للتنمية المستدامة».