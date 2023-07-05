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400 طالب وطالبة في «أبطال شرطة الغد»

جانب من الطلاب المنتسبين (من المصدر)
6 يوليو 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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انضم 400 طالب وطالبة من الفئة العمرية من 11 - 15 عاماً إلى النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي «أبطال شرطة الغد» ويستمر لمدة 4 أسابيع، يتضمن أنشطة متكاملة لتحفيزهم على تجربة الحياة العسكرية، ورفع اللياقة البدنية لديهم، وتعزيز الانتماء للوطن، وإكسابهم المهارات الإيجابية، وتمكينهم المهارات القيادية.
وأكد العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتطوير آليات العمل، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الأمنية والشرطية وأهمية استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية.
 وأوضح أن البرنامج يسعى إلى تنمية قدرات المشاركين في تطبيق المفاهيم والمهارات المكتسبة في حياتهم ونشاطاتهم المختلفة، وتنمية الروح الانضباطية لديهم وغرس القيم النبيلة في وجدانهم، واستدامة التواصل الفعال مع أبناء الوطن.
 ولفت إلى أن الأنشطة تركز على السباحة والفروسية، المحاضرات التثقيفية، الزيارات الميدانية، المشاة والتدريب العسكري، وفك وتركيب الأسلحة، مهارات الرماية، وتدريبات شارع الحس الأمني بهدف إيجاد جيل يشارك في حفظ الأمن بدافع حب الوطن، وتعزيز القيم الحميدة والتوعية الأمنية، وإكسابهم معارف عن الدورات العسكرية اللاحقة (الخدمة الوطنية).
 وأكد الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في استثمار طاقات ومواهب الشباب بمراحلهم العمرية كافة، وغرس القيم والانتماء للوطن في نفوسهم عبر تقديم محتوى جديد، يركز على تعزيز جودة الحياة لهذا الجيل بتوضيح المفاهيم الصحية والتغذية السليمة.
 وأشار إلى أن فكرة شارع الحس الأمني سيتم تنفيذها بأسلوب جديد من خلال التطبيق بالممارسة وعبر البيئة الافتراضية باستخدام الهولوجرام، وتوعية الطلاب أمنياً وتعريفهم بأهمية مواجهة المخاطر المحتملة في ظل الثورة الرقمية «المخدرات وأنواعها وأشكالها وأساليب وطرق ترويجها الجديدة».
الشركاء
ذكر العميد الجنيبي أن الجلسات الحوارية ستركز على تعزيز الشخصية والفكر الحواري للطلبة، حيث ستتناول «تعزيز استدامة البيئة»، وتأكيد أهمية دور الشركاء في البرنامج مثل مجلس الأمن السيبراني ومشاركته في جودة الحياة الرقمية والسلوك الإيجابي الرقمي والمواطنة الرقمية، ومشاركة نادي تراث الإمارات عبر تعريف مفهوم السنع عملياً وتطبيقياً، ومشاركة مجلس شباب شرطة أبوظبي في ترسيخ الشخصية والفكر الحواري للطلبة في الجلسات الحوارية، كما سيشارك مكتب شؤون الشرطة النسائية بشرطة أبوظبي في التعريف بالأدوار المهمة للمرأة في المجال الأمني.  وأشاد بالحماس الذي أظهره الطلاب منذ اليوم الأول وحضورهم في المواعيد المحددة، متمنياً لهم الاستفادة من محتوى البرنامج واكتساب المعارف كافة.

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