رفض طلب شاكية لوجود سندات موثقة لمبالغ مودعة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين دائنة ومدين، برفض طلب الشاكية (دائنة)، نظراً لوجود سندات موثقة لمبالغ مالية مختلفة دخلت في حسابها البنكي من قبل المدين، والبالغ قدرها 140 ألف درهم من أصل المبالغ المالية التي قدرت بـ 636 ألف درهم، لافتة إلى أن ما تدعيه الشاكية غير صحيح، وأن ما تثيره لا يجوز إثارته في المحكمة برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

وكانت شاكية قد أقامت شكوى قضائية ضد رجل استدان منها مبلغاً من المال على أن يقوم بسداده في التاريخ الموثق والمبرم بينهما، حيث قامت الشاكية بتحويل مبالغ مالية تصل إلى 636 ألف درهم، كما قام الأخير بتحويل مبالغ مختلفة إلى حساب الشاكية بإجمالي مبلغ 140 ألف درهم، إلا أن الشاكية قالت بأن هذه المبالغ تختلف عن الاتفاق وأنها لم تدخل، فما كان منها سوى اللجوء للمحكمة للمطالبة بحقها.

وأوضحت المحكمة أن طرفي النزاع حصرا مبلغ المديونية حتى هذا التاريخ، وأن المدين قام بعده بتحويل مبالغ مختلفة إلى حساب الدائنة (الشاكية) بإجمالي مبلغ 140 ألف درهم ورتبت المحكمة على ذلك خصمه من إجمالي مبلغ المديونية الوارد بالسند، وأعادت تقدير مبلغ التعويض ليتناسب مع الضرر الواقع على الشاكية (الدائنة) وهي أسباب سائغة لها معينها من أوراق الدعوى ومستنداتها وتكفي لحمل قضاء الحكم. وأوضحت المحكمة أن ما تنعاه الشاكية بشأن اختلاف مبالغ التحويلات التي قام بها المدين عن المبلغ الوارد بسند المديونية ولا ارتباط بينهما وأنه لو كان السداد بتلك التحويلات له علاقة بمبلغ المديونية الوارد بسند التداعي.

عدم قبول الطعن

قضت المحكمة برفض طلب الشاكية (الدائنة) موضحة أن ما دفعه المدين تم خصمه ويحتسب من مبالغ المديونية، وأن ما تدعيه كله لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تقدير الأدلة والموازنة بينها وتقدير التعويض الجابر للضرر لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، فضلاً عن أن ما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه يتضمن الرد الضمني المسقط لما تتمسك به الشاكية، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.