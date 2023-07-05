الخميس 6 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

صيانة شوارع أم القيوين

أعمال صيانة للشوارع المتضررة في أم القيوين (من المصدر)
6 يوليو 2023 00:59

أم القيوين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شاطئ «البيت متوحد» يستقطب زوار أم القيوين
«كيف تختار أضحيتك؟» في أم القيوين

تواصل دائرة بلدية أم القيوين، صيانة الحفر في الطرق والشوارع في الأحياء السكنية، وذلك استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية وتحقيق رضا مستخدميها، مؤكدة أهمية صيانتها بشكل دوري.
وأكد المهندس يوسف جاسم المنصوري، مدير قطاع الشؤون الهندسية، أن الدائرة مستمرة في جهودها بصيانة الطرق الداخلية في الإمارة، وتسعى جاهدة من خلال خطة شاملة تهدف إلى تغطية المناطق التابعة لها، وذلك من أولوياتها لرفع كفاءة الطرق، مشيراً إلى أن مشاريع الصيانة، ستعالج كافة الملاحظات التي رصدت من خلال التقارير الميدانية.
ودعا مدير قطاع الشؤون الهندسية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو اقتراحات عبر خدمة الخط الساخن في بلدية أم القيوين 800898.

أم القيوين
بلدية أم القيوين
آخر الأخبار
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
تقرير: أميركا ستزود أوكرانيا بنوع جديد من السلاح
اليوم 21:19
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
الرياضي
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
اليوم 21:14
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
الإمارات
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
اليوم 21:00
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
الرياضي
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
اليوم 21:00
زهور وشعارات في المكان الذي قتل فيه الشاب نائل
عربي ودولي
القضاء الفرنسي يمدّد حبس الشرطي قاتل الشاب نائل
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©