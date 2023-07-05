صيانة شوارع أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

تواصل دائرة بلدية أم القيوين، صيانة الحفر في الطرق والشوارع في الأحياء السكنية، وذلك استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية وتحقيق رضا مستخدميها، مؤكدة أهمية صيانتها بشكل دوري.

وأكد المهندس يوسف جاسم المنصوري، مدير قطاع الشؤون الهندسية، أن الدائرة مستمرة في جهودها بصيانة الطرق الداخلية في الإمارة، وتسعى جاهدة من خلال خطة شاملة تهدف إلى تغطية المناطق التابعة لها، وذلك من أولوياتها لرفع كفاءة الطرق، مشيراً إلى أن مشاريع الصيانة، ستعالج كافة الملاحظات التي رصدت من خلال التقارير الميدانية.

ودعا مدير قطاع الشؤون الهندسية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو اقتراحات عبر خدمة الخط الساخن في بلدية أم القيوين 800898.