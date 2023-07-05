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13.52 دقيقة متوسط زمن الاستجابة في البرشاء

عبدالله المري وكبار الضباط أمام مركز شرطة البرشاء (من المصدر)
6 يوليو 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

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 أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحفيز وتكريم المتميزين، وثمَّن جهود تأهيل وإسعاد المنتسبين، جاء ذلك لدى اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من كبار الضباط.
واطلع معاليه والحضور على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة البرشاء، وأبرز الإحصائيات والإنجازات والمبادرات التي أنجزها خلال العام الماضي، حيث حقق المركز نسبة 92.31% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 91%، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً دقيقتين و42 ثانية، وكان المستهدف 3 دقائق، فيما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 13.52 دقيقة، وكان المستهدف 14 دقيقة، كما بلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%.
واستمع إلى النتائج الخاصة بمؤشر معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان في منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء، ومؤشر معدل الجرائم المُقلقة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة البلاغات المعلومة من إجمالي البلاغات المجهولة.
 كما استمع إلى شرح حول «مبادرة تحسين زمن استجابة الدوريات للحالات الطارئة جداً» من خلال دراسة منطقة الاختصاص، وعقد ورش عمل، واجتماعات مع مسؤولي الدوريات، وحصر المناطق التي تكثر البلاغات فيها، وتحفيز وتكريم المتميزين في تحقيق زمن الاستجابة.

عبد الله خليفة المري
دبي
شرطة دبي
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