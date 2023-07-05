عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون والشراكة في المجالات كافة.

وثمن سموه خلال الاتصال الهاتفي دعم الولايات المتحدة الأميركية الصديقة للقرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي واشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.

وشكر سموه معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية على موقف بلاده الداعم لهذا القرار الأممي مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تتشاركان الرؤى حول أهمية تأصيل قيم التسامح والتعايش في المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وناقش الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة والأحداث الراهنة في مخيم جنين واستعرضا عددا من الملفات الإقليمية والدولية ومنها سوريا واليمن وغرب البلقان.