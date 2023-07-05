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منحة حمدان بن محمد تستقبل طلبات التقدم حتى 21 يوليو

منحة حمدان بن محمد تستقبل طلبات التقدم حتى 21 يوليو
5 يوليو 2023 21:04

أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية استمرار استقبال طلبات التقدُّم لمنحة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حتى 21 يوليو 2023، والتي تعد مبادرة وطنية تساهم في تشجيع الطلبة المتميزين على استكمال دراستهم الجامعية ضمن تخصصات تهدف إلى تأهيل وتمكين جيلٍ جديد من القادة.

وتستهدف المنحة خريجي المرحلة الثانوية الراغبين بمتابعة دراساتهم في جامعة حمدان بن محمد الذكية كما تشمل المنحة خريجي برنامج الخدمة الوطنية الذين يستوفون متطلبات القبول ويحققون معدل درجات لا يقل عن 90%.

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وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية " يعكس استمرار طرح المنحة الدراسية على التزام الجامعة بتمكين الطلاب المتفوقين والمتميزين وتزويدهم بالموارد المعرفية والأكاديمية والمهنية التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري في دفع عجلة نماء الوطن وتقدمه، استلهاماً من التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة وتمثل هذه المبادرة قوةً دافعة للجهود الوطنية لإرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر استدامة وتنافسية، عمادها المواهب والكفاءات الوطنية. وسنواصل في جامعة حمدان بن محمد الذكية التزامنا بدعم الكوادر الوطنية، والمساهمة في ترسيخ المكانة المرموقة لإمارة دبي كوجهةٍ عالميةٍ للتميُّز في التعليم العالي".

وتغطي المنحة 100% من الرسوم التعليمية للمتقدمين الذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها ضمن سياسات القبول بجامعة حمدان بن محمد الذكية لتشمل جميع البرامج الأكاديمية والتي تمتاز بكونها مصممةً لصقل مهارات حل المشاكل وتحفيز التفكير النقدي، وتطوير المهارات التخصصية للمتعلمين في قطاعات محددة، لتزويدهم بالأدوات التي تعزز نموهم ونجاحهم في مجالات تخصصهم وضمن بيئات الأعمال التنافسية. 

المصدر: وام
الطلبة
الإمارات
جامعة حمدان الذكية
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