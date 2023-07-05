محمد بن راشد: في 2022 الإمارات حققت أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دولة الإمارات العربية المتحدة استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار أميركي) في عام 2022، بزيادة تبلغ 10% مقارنة بالعام 2021.

ويُعد هذا الرقم الأكبر في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعلها في المرتبة الـ 16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث قفزت الدولة ستة مراكز دفعة واحدة بعد الأداء اللافت الذي حققته خلال العام 2022.

وبمناسبة هذا الإنجاز؛ قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ضمن نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023 الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حققت دولة الإمارات في 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار) رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم، واستحوذت الدولة على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة، كما أكد تقرير الأمم المتحدة بأن دولة الإمارات هي رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً وذلك بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأضاف سموه: تقديرنا لكافة الجهات التنظيمية والتشريعية والخدمية التي تقدم خدماتها لتكون الإمارات أفضل بيئة استثمارية عالمية، والقادم أفضل وأجمل، والعام الحالي سنحقق أرقاما تاريخية جديدة أيضاً، أدام الله عز الإمارات ومجدها واقتصادها.

وتأتي نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023، الذي يتم نشره من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في إطار رصد اتجاهات الاستثمار العالمية والإقليمية، وإلقاء الضوء على تطورات سياسات الاستثمار الوطنية والدولية، في حين يُعد تقرير الأونكتاد - على نطاق واسع - المصدر الأكثر موثوقية للبيانات المتعلقة بتدفقات الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات كونه يتضمن معلومات مفصلة عن أكثر من 200 اقتصاد على فترة تبلغ 40 عامًا.

وأبرزت نتائج التقرير للعام 2022 الأداء اللافت لدولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين خلال مرحلة ما بعد الجائحة، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة.

كما يرصد التقرير أنه وخلال العام 2022، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً، لتأتي بذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام 2021، فيما عززت الدولة موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن استقطبت 61% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة في العام 2022.

وتؤدي دولة الإمارات دوراً كبيراً ومتنامياً في قطاع الاستثمار عالمياً وذلك انطلاقاً من مكانتها كوجهة جاذبة ومصدرة للاستثمارات، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج بنسبة 10% لتصل إلى 25 مليار دولار أمريكي في العام 2022، ما يجعل الدولة في المرتبة 15 كأكبر مصدر للاستثمار في العالم لتقفز بذلك من المرتبة العشرين في العام 2021.

وتعكس النتائج الأداء المميز للاقتصاد الإماراتي ونجاحه في سياسة التنويع الاقتصادي حيث تحرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير بيئة أعمال جاذبة ومرنة للاستثمارات في مختلف القطاعات المالية والتكنولوجية والبشرية وذلك اعتماداً على ما تتمتع به الإمارات من موقع استراتيجي وبيئة تشريعية متطورة وسوق عمل يضم نخبة من أفضل المواهب المؤهلة.

وتواصل دولة الإمارات جهودها لتطوير البيئة الاستثمارية عبر فتح قطاعات جديدة في المجالات الجديدة والتي تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية والتصنيع المتقدمة.

وترسخ النتائج التي أعلنها التقرير المكانة المتنامية للدولة كمركز أعمال عالمي ومنصة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال الطامحين إلى الدخول إلى مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وتعقد (الأونكتاد) منتدى الاستثمار العالمي الثامن في أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023 تحت شعار "الاستثمار في التنمية المستدامة"، إذ يجمع المنتدى قادة الحكومات والرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين لتناول أهم المواضيع والتحديات في قطاعات الاستثمار بما في ذلك الأمن الغذائي والطاقة والصحة ومرونة سلسلة التوريد والبنية التحتية ونمو القدرات في العالم النامي.