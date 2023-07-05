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سعود بن صقر يأمر بترقية 171 كادراً بشرطة رأس الخيمة

حاكم رأس الخيمة
5 يوليو 2023 18:29

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بترقية 171 من الضباط وصف الضباط والأفراد المحليين العاملين في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. 

وبهذه المناسبة تقدم اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالشكر والامتنان والعرفان، إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على المكرمة الكريمة بترقية العاملين في الشرطة المحلية، وما تعكسه من تقدير سموه لرجال الشرطة وما يقدمونه من جهود متميزة في خدمة الوطن والمواطن.

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وأكد أن هذه المكرمة تمثل حافزاً كبيراً لكافة العناصر في مواصلة العمل على تحقيق جودة الحياة الأمنية، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات.

 وتقدم اللواء علي بن علوان النعيمي بالتهنئة لجميع المشمولين بقرار الترقية داعياً إياهم أن يضعوا نصب أعينهم، توجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على سلطة القانون وهيبة الدولة، وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، من خلال تقديم المثل والنموذج الذي يعكس أفضل القيم والمبادئ والسلوكيات والممارسات، في إطار المسؤوليات الموكلة إليهم، والمحافظة على المكانة التي حققتها شرطة رأس الخيمة في أوساط المؤسسات الأمنية المتميزة محلياً ودولياً، والتي تعكس أهداف ورؤى وزارة الداخلية بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والتي باتت اليوم، بفضل الله، ثم جهود القيادة الرشيدة، وبسواعد أبنائها المخلصين، من أفضل الجهات الشرطية على مستوى العالم.

 

 

المصدر: وام
رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
شرطة رأس الخيمة
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