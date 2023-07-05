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توقعات حالة الطقس في الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غدا
5 يوليو 2023 18:23

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شمالاً وشرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية - شرقية شرقاً وشمالية شرقية - شمالية غربية على باقي المناطق / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

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الطقس المتوقع في الإمارات غدا
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:29 والمد الثاني عند الساعة 02:54 والجزر الأول عند الساعة  09:38 والجزر الثاني عند الساعة 20:42

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً ليلاً وصباح الجمعة.

 

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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