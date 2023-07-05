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سيف بن زايد يطلع على جائزة عالمية مرموقة حصلت عليها "الداخلية"

سيف بن زايد يطلع على جائزة عالمية مرموقة حصلت عليها "الداخلية"
5 يوليو 2023 16:26

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية على الجائزة العالمية التي حصلت عليها الوزارة تقديراً لجهود الوزارة في دعم وتطوير المنتسبين الموهوبين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتعد الوزارة أول جهة في المنطقة تحصل على هذه الجائزة المرموقة ومن أوائل الجهات الحكومية العالمية التي تحصل عليها.

واستمع سموه لشرح من العقيد الدكتور عمر آل علي مدير عام تطوير الكفاءات بوزارة الداخلية عن هذه الجائزة التي تسمى " الأفضل في إدارة المواهب (The Best) " التي حصلت عليها الوزارة وتمنحها المنظمة الأميركية لادارة وتطوير المواهب (Associate For Talent Development) وتعد من أكبر وأهم المؤسسات الدولية في مجال المواهب ولديها أعضاء من أكثر من 120 دولة حول العالم.

 وحصلت وزارة الداخلية على هذه الجائزة بكونها من أفضل الجهات التي تظهر نجاحاً استناداً إلى النتائج المحققة في مجال اكتشاف الموظفين الموهوبين وتستخدم حلول تنمية المواهب كأداة أساسية في خططها الاستراتيجية ولديها ممارسات حققت نتائج مستدامة وقابلة للقياس في جوانب تنمية  وتمكين المواهب مثل وجود السياسات والإجراءات والخطط والمبادرات والاستخدام والتأثير الاستراتيجي والمعايير والمؤشرات والتقييمات وأنظمة الدعم في تحفيز وإدارة المواهب.

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 وتعد هذه الجائزة من الجوائز العالمية المرموقة وقد أسست عام 2003 وتستهدف المنظمات بمختلفة مستوياتها وأنظمتها سواء الخاصة أو الحكومية، الربحية أو غير الربحية وتمنح سنوياً لأفضل الجهات التي تحقق المعايير والمتطلبات.

 

     

المصدر: وام
سيف بن زايد
وزارة الداخلية
الإمارات
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