جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تخصص فئات منافسة للشباب

يتنافس صناع الاتصال الشباب والمسؤولون عن مخاطبة قضاياهم في دولة الإمارات والمنطقة العربية ككل على "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" حيث أعلن "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" عن تخصيص فئتين لأفضل اتصال يستهدف الشباب، تضمنت تكريم أنشطة المسرعات وحاضنات الأعمال الداعمة لرواد المشاريع الناشئة إلى جانب فئة ثالثة مخصصة للمبادرات الشبابية في الاتصال بالإضافة إلى "تحدي الجامعات" المخصص لأفضل صناع برامج وحملات الاتصال من طلبة الجامعات بدول مجلس التعاون الخليجي في حين يستمر تقديم الطلبات لجميع فئات الدورة العاشرة من الجائزة حتى 15 أغسطس المقبل.

وخُصصت ضمن الفئات العربية، جائزة "أفضل اتصال يستهدف الشباب"، التي تُمنح لشخص أو جهة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية أو خاصة حققت نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحليل في حملات وبرامج اتصال مستهدفة للشباب وذلك بثلاث فئات فرعية الأولى هي "أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب" التي تكرم حملات الاتصال في الجهات والمؤسسات المساهمة في تشكيل قيم ومفاهيم إيجابية بين الشباب، أو تلك التي ترسخ الممارسات ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي.

وجاءت الفئة الثانية من الجائزة لتكريم "أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب" وهي فئة تُطلق للمرة الأولى في هذه الدورة لتسليط الضوء على مؤسسات ريادة الأعمال الحكومية وشبه الحكومية والخاصة التي أطلقت برامج اتصال داعمة للمشاريع الشبابية والأعمال الناشئة ونجحت في تقديم حلول وبناء شبكات علاقات أحدثت فرقاً في مواجهة التحديات التي يواجهها الشباب في مجتمع الأعمال.

أما الفئة الثالثة فهي "أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي" التي تمنح لفرد أو مجموعة من الأفراد أطلقوا بالفعل حملة أو مبادرة اتصال تخاطب القضايا الحيوية واستحدثوا آليات مبتكرة للتواصل بين صناع السياسات الحكومية والجمهور وأثمرت في تحفيز الجهات الحكومية لخدمة أهداف الحملة الشبابية وقضاياها.

ولأن إشراك الشباب في عملية الاتصال ومخاطبة الجمهور أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى تطلق الجائزة الفئة العربية "تحدي الجامعات" بالتعاون مع "جامعة الإمارات العربية المتحدة" والذي سيعقد ضمن فعاليات "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" بهدف تأسيس جيل قادر على الابتكار وإيجاد الحلول من طلاب الجامعات والمنافسة على تصميم مشاريع ومبادرات مبتكرة في الاتصال الحكومي أو منصات إلكترونية لتسهيل التواصل مع الجمهور وغيرها من المشاريع التي تعمل على تقديم حلول وخدمات مؤسساتية ذات عائد اجتماعي إيجابي.

وتتيح الجائزة الفرصة لأي جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لترشيح فريق من الطلاب والطالبات المشاركة فيه أياً كانت تخصصاتهم الأكاديمية لإنتاج أفكار وبرامج قابلة للتنفيذ تعزز من مهاراتهم وتفكيرهم الخلاق وتطور من آليات التواصل الفعال بين الأفراد والمؤسسات.

وتتيح "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" المجال لكافة صناع الاتصال التقدم إلى الفئات المناسبة لتخصصاتهم ومشاريعهم حتى 15 أغسطس 2023 مع السماح للمشاركين من دولة الإمارات والمنطقة العربية للاختيار ما بين التقدم للفئات العربية أو العالمية وتدعيم طلباتهم بكل العناصر المطلوبة من الفكرة والاستراتيجية والتنفيذ والنتائج وكافة المتطلبات الأخرى في طلبات التقدم المتوفرة بالموقع الإلكتروني:www.igcc.ae.