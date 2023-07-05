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رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين
5 يوليو 2023 15:23

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، خلال اتصال هاتفي، العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية لدفع التقدم في إطار «الشراكة من أجل المستقبل» والتي أعلنها البلدان خلال شهر سبتمبر عام 2021.

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كما ناقش الجانبان، خلال الاتصال، فرص التعاون التي تسهم في تعزيز طموحات التنمية المستدامة لكلا البلدين. وتبادل سموه ورئيس الوزراء البريطاني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

المصدر: وام
ريشي سوناك
بريطانيا
الإمارات
محمد بن زايد
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