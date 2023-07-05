"أراضي عجمان" تنضم إلى المحفظة الرقمية لدولة الإمارات

أبرمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، والهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اتفاقية "الشهادة الرقمية"، لتكون بذلك أول جهة في الإمارة تنضم إلى المحفظة الرقمية لدولة الإمارات.

وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وبناء علاقة شراكة فعالة تدعم المساعي الرامية إلى ترسيخ منهجية رقمية آمنة ومتكاملة.

وقع الاتفاقية كل من اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.

وقال المهندس عمر المهيري، إن إتفاقية الشهادة الرقمية تعد قيمة مضافة حقيقية ونقلة نوعية للمنظومة الرقمية في الدائرة، لاسيما وأنها تسهم في تحقيق أعلى درجات الأمان والشفافية وتضمن تقديم خدمات رقمية متكاملة وموثوقة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها نحو مستقبل مستدام قائم على التكنولوجيا والابتكار.

وأوضح أنه تم بموجب هذه الإتفاقية، رفع ثلاثة مستندات رقمية رئيسية على المحفظة الرقمية لدولة الإمارات، وأصبح بإمكان الملاك الحصول على سند الملكية، وشهادة تسجيل مبدئي لوحدة عقارية، وشهاد ملكية وحدة عقارية، مباشرة من خلال تطبيق الهوية الرقمية "UAE PASS".

وثمن المهيري الشراكة مع الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومساهمتها الفعالة في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات والمحافظة على أعلى درجات السرية والخصوصية، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي للدائرة والإرتقاء بتجرية المتعاملين وتعزيزمستويات السعادة والرضا لديهم، وذلك من خلال اتباع أساليب حديثة تواكب الخطط الإستراتيجية والمستهدفات الخاصة بالتحول الرقمي الشامل الذي تنشده حكومة عجمان.