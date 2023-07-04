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«تنفيذي الشارقة»: 50% خصماً على مخالفات عدم تجديد التراخيص

عبدالله بن سالم يترأس اجتماع المجلس بحضور سلطان بن أحمد (وام)
5 يوليو 2023 01:28

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع خلال انعقاده موضوعات حكومية شاملة تعنى بتطوير العمل الحكومي، وتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وإصدار المزيد من التشريعات التنظيمية لكل القطاعات في الإمارة.
وضمن خطط الإمارة في تقديم أفضل الحوافز الاقتصادية ودعم نمو السوق المحلي اعتمد المجلس تقديم خصم بنسبة 50‎%‎ من قيمة مخالفات عدم تجديد التراخيص على أن يقوم أصحاب المنشآت بتعديل أوضاعهم خلال أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ 10 يوليو 2023م.
واعتمد المجلس إبرام دائرة التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن التعاون في مجال تنظيم أعمال مسح الأسواق والتحقق من مطابقة المنتجات.
وتهدف المذكرة إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات المقيدة في أسواق الدولة، وتكامل الجهود الاتحادية والمحلية في مجال رقابة ومسح الأسواق لتصحيح وتعميم الإجراءات الوقائية والتصحيحية بشأن المنتجات المسحوبة، وتوفير قاعدة بيانات مركزية على مستوى الدولة.
واطلع المجلس على التقرير السنوي للجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية والذي تضمن أهم أعمال اللجنة خلال العام 2022م حيث عقدت اللجنة 49 اجتماعاً أصدرت خلالها 390 قراراً .

الشارقة
تنفيذي الشارقة
عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي
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