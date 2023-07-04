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الإمارات

قبول «مبدئي» للراغبين في الالتحاق بالمسار المتقدّم

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أطلقت خدمة تصديق النسخة الأصلية من الشهادة الدراسية الورقية لطلبة الـ12 لاستخدامها خارج الدولة (من المصدر)
5 يوليو 2023 01:28

دينا جوني (دبي) 

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قدّمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الموافقات المبدئية لطلبات حجز مقاعد طلبة الحلقة الثانية الراغبين في الالتحاق بالمسار المتقدّم للعام الدراسي المقبل 2023-2022. وأشارت المؤسسة إلى أن القبول النهائي يتم بعد إجراء اختبارات القبول للطلبة من قبل المؤسسة، ويتم بعدها إخطار أولياء الأمور باعتماد عملية النقل. 
فقد أعادت المؤسسة فتح باب التسجيل في المسار المتقدّم لغاية 26 يونيو الماضي، مستهدفة الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات من حملة خلاصة القيد لطلبة صفوف الخامس والسادس والسابع والثامن.
ووضعت المؤسسة ثلاثة اشتراطات أكاديمية يجب أن تتوافر في الطلبة المتقدمين للالتحاق بالمسار المتقدّم، هي حصول الطالب المنتقل من الصف الرابع إلى الصف الخامس على درجة 90 في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، ودرجة 80 في مادة العلوم.
أما الطلبة الراغبون في الالتحاق بالصف السادس في المسار المتقدم، فيتوجب عليهم الحصول على درجة 80 في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، فيما يشترط حصول الطالب المنتقل للصف السابع والصف الثامن على درجة 80 في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.
ويدرس طلبة المسار المتقدم مواد مكثفة في الجوانب العلمية، يحصل الطالب في المسار العام على قدر أقل من المواد العلمية، إنما بأسلوب يمكنهم من اختيار تخصصات تطبيقية في المرحلة الجامعية، واكتساب قدر متكافئ من المهارات في التعليم العالي. ويكمن الفارق الأساسي بين المسارين فــي كثافــة المــواد العلمية التي يدرسها الطلبة، حيث يحصل طلبــة المســار المتقــدم من إعــداد مكثف في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء.
خدمة
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إطلاق خدمة تصديق النسخة الأصلية من الشهادة الدراسية الورقية لطلبة «الثاني عشر» لاستخدامها خارج الدولة. وتستهدف الخدمة خريجي الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم.  ويمكن التقديم للحصول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والحصول على الوثيقة خلال ثلاثة أيام عمل.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
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