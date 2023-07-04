الجمعة.. آخر أيام مهلة تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم الجمعة المقبل الموافق السابع من شهر يوليو الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2023، والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو %1 من الوظائف المهارية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.

وأشارت الوزارة، إلى أنه ابتداءً من 8 يوليو الجاري، سيتم متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق مستهدفاتها نصف السنوية، وفرض الغرامات على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة، وهي 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه.

ودعت الوزارة، الشركات والمنشآت المعنية، إلى العمل على الالتزام بمستهدفات التوطين نصف السنوية والسنوية تجنباً لأي غرامات تنتج عن عدم الالتزام بالقرارات الصادرة، منوهة في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها المنشآت الخاصة التي استوفت نسبة التوطين المطلوبة عن النصف الأول من العام الجاري.

وشددت على فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز جاذبية وتنافسية سوق العمل من خلال استقطابه لأفضل الكفاءات والموارد البشرية، وعلى رأسها الكوادر الوطنية.

وذكرت أنها تستند في تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية إلى تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5/19 و) لسنة 2022، بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين، موضحة أن المساهمة المالية المقدرة بمبلغ 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه على المنشآت المستهدفة، هي بواقع 7 آلاف درهم عن كل شهر من الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. ونبهت الوزارة، إلى أن قيمة المساهمات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى عام 2026.

وبلغت قيمة المساهمات المالية التي فرضت على المنشآت 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه (بواقع 6 آلاف درهم عن كل شهر من أشهر العام 2022).

وحثت الوزارة، القطاع الخاص على الاستفادة من الدعم الذي يوفره برنامج نافس، والمتمثل برفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية في هذا القطاع الذي يعتبر شريكاً فاعلاً في تعزيز جاذبية سوق العمل والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال، تماشياً مع التوجه الوطني في جعل الإمارات مركزاً اقتصادياً حيوياً هو الأسرع نمواً والأكثر استدامة.

وذكرت أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعم المنشآت المتميزة ذات الإنجازات النوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، وفقاً لأهداف برنامج «نافس»، حيث توفر لها فرصة الانضمام إلى نادي شركاء التوطين الذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة.

وتطرقت إلى حصول هذه المنشآت على خصومات تصل إلى 80% على رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة. وقالت: «نتطلع بثقة حيال الآلية الجديدة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل».

وأضافت: «الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب نهاية المطاف في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج (نافس) مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين». وأكدت الوزارة، إيمانها بالشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة، بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

نسبة التوطين

ذكرت الوزارة، أن إجمالي نسبة التوطين المقررة العام الحالي تبلغ 2% وتحتسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، أي أن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى عام 2026.