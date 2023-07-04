«دبي للصحافة» يبحث التعاون مع «الصين للإعلام»

دبي (الاتحاد)

استقبل نادي دبي للصحافة وفداً من مجموعة الصين للإعلام، التي تعد من أكبر الشبكات الإعلامية في العالم وتتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، لاسيما على صعيد تنظيم الفعاليات الإعلامية الكبرى، في ضوء الخبرة الكبيرة التي يمتلكها النادي في هذا المجال، وعلى مدار سنوات طويلة نظّم خلالها العشرات من الفعاليات الإعلامية التي ضمت نخب الإعلاميين من المنطقة والعالم.

ورحّبت الدكتورة ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة، بأعضاء وفد المجموعة، مؤكدة أن دبي وفرت البيئة الداعمة للإعلام والإعلاميين، وهيّأت البنية التحتية الداعمة التي وضعتها في متناول كبرى المؤسسات الإعلامية للاستفادة منها في القيام برسالتها على أفضل وجه ممكن، حيث يسعى نادي دبي للصحافة أن يكون دائماً جزءاً من قصة نجاح القطاع الإعلامي المتنامي في دبي التي أصبحت اليوم مقراً لآلاف الشركات الإعلامية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وأعربت بوحميد عن حرص النادي على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للتعاون من خلال بناء شراكات قوية مع مختلف المؤسسات الإعلامية الإقليمية والعالمية، وترحيب النادي بوضع خبراته في تنظيم الفعاليات الإعلامية، ومن أهمها «منتدى الإعلام العربي» وجائزة الإعلام العربي، وهما الأكبر على مستوى المنطقة، في متناول كافة الجهات الساعية للاستفادة من هذه الخبرة الممتدة إلى أكثر من 20 عاماً في هذا المجال.

واطلع وفد مجموعة الصين للإعلام خلال الزيارة على مجمل أنشطة نادي دبي للصحافة وما يقوم به من مشاريع ومبادرات وبرامج تدريبية تخصصية، هدفها خدمة تأكيد قدرة الإعلاميين على مواكبة أهم التطورات في قطاعات الإعلام المختلفة، وإمدادهم بالخبرات والمعارف التي تمكنهم من القيام بأدوارهم ومهامهم المختلفة.

المبادرات

استمع الوفد إلى شرحٍ حول أهم المبادرات التي أطلقها النادي منذ تأسيسه في عام 1999 وفي مقدمتها منتدى الإعلام العربي، وجائزة الإعلام العربي، و«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، و«دبي بودفيست»، التجمع الأول على مستوى العالم لصناع المحتوى الصوتي الرقمي، وغيرها من المناسبات التي تجمع أهم وأبرز القائمين على القطاع الإعلامي في دولة الإمارات والمنطقة بصورة دورية لمناقشة حال الإعلام في المنطقة وما يمكن القيام به في سبيل تعزيز قدراته. من جانبهم، أعرب أعضاء وفد المجموعة الصينية عن تقديرهم لما استمعوا إليه من مبادرات يقوم النادي على تصميمها وتنفيذها، وعلى نهج العمل الذي يتبعه وسعيه إلى توثيق التعاون على نطاق إقليمي ودولي واسع النطاق، حيث أكد أعضاء الوفد تطلعهم لتعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الإعلامية الإماراتية، وفي مقدمتها نادي دبي للصحافة، ورغبتهم في رفع مستوى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، لاسيما على صعيد تنظيم الفعاليات الإعلامية.