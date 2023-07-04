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الإمارات

دعوة الإماراتيات للمشاركة في التحدي الدولي للمخترعات

مطر المهيري
5 يوليو 2023 01:27

دبي (وام)

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 تلقت جمعية المخترعين الإماراتية دعوة للمشاركة في تحدي معرض كوريا الدولي لاختراعات المرأة «كيوي 2023»، الذي يُقام خلال الفترة من 22 حتى 25 يوليو الجاري في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول وتنظمه جمعية كوريا النسائية للاختراعات، المعنية باكتشاف الأفكار الإبداعية للمرأة ودعمها لكي تنمو كموضوع اقتصادي. ويُقام التحدي في مركز كوريا الدولي للمعارض، بإشراف الاتحاد الدولي للمخترعين والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية الكورية.
وقال المخترع المهندس مطر سهيل سالم المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المعرض ومنافساته هو المهرجان الدولي الوحيد الذي يحتفي بالمخترعات والاختراعات في العالم في آنٍ واحد، لافتاً إلى أنه أسهم في دفع نمو المخترعات لأكثر من عقد من الزمان، حيث عرض تقنيات ومنح براءات اختراع للنساء في الداخل والخارج، مشيراً إلى مشاركة ثلاثين دولة في نسخة هذا العام التي سيتمّ خلالها تقديم 600 اختراع.
وقالت المخترعة الدكتورة وفاء البلوشي، منسقة المشاركات الدولية في الجمعية، إن نسخة هذا العام من المعرض ستعقد عبر «الإنترنت»، بحيث يمكن مشاهدة الموقع وقاعة المعارض في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن النساء اللواتي تقدمن أو سجلن للحصول على حقوق الملكية الصناعية المحلية أو الخارجية مؤهلات للمشاركة في «كيوي 2023».
وأضافت أن المعرض يهدف إلى زيادة اهتمام النساء بأنشطة الاختراع، وتدعيم أسس اختراع المرأة، وتسهيل التبادل بين المخترعات في الداخل والخارج، وإنشاء شبكتهن العالمية وتحفيز تقييم تقنيات براءات الاختراع والاختراعات التي طورتها النساء في الداخل والخارج ومنحها، وتشجيع الاختراعات المتميزة التي طورتها النساء وتوزيعها.
وأوضحت البلوشي: «تتنافس المشاركات هذا العام على مجموعة من الجوائز الكورية والدولية المقدمة من الوزارات الكورية والمنظمات المحلية والدولية وجمعية المخترعات الكورية».
وقالت إن جمعية المخترعين الإماراتية تحرص منذ تأسيسها على تبني برامج علمية متخصصة لتأهيل الشباب ليبتكروا اختراعات تفيد البشرية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة والهيئات الرسمية الأخرى، وتمثيل المخترعين الإماراتيين في المحافل الدولية.

جمعية المخترعين الإماراتية
كوريا الجنوبية
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