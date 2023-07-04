«نسائية دبي» تعزز إبداعات أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي، متمثلة في فرع الخوانيج مبادرة «تحدياتنا تصنع الفرق» لتعزز من قدرات أصحاب الهمم وتكشف عن مواهبهم. وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي -المدير العام للجمعية، إن هذه المبادرة تجسد التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة بإيلاء أصحاب الهمم جل الاهتمام والرعاية. وقالت إن المبادرة تهدف لتحقيق أهداف نبيلة، في مقدمتها صقل خبرات وقدرات وإبداعات قطاعات أصحاب الهمم وتقوية المهارات اليدوية والذهنية لدى أصحاب الهمم، وخاصة أصحاب الإعاقات الذهنية فوق 18 عاماً، إضافة إلى استثمارهم الوقت والذات في ممارسات بناءة، لأنهم طاقة إنسانية ينبغي الحرص عليها.

وأعربت الفلاسي عن أملها في مشاركة كافة المؤسسات التي تعنى بأصحاب الهمم -فئة الإعاقات الذهنية- لسن ما فوق 18 عاماً، والاستفادة من ورش العمل والمعلومات المثمرة والمفيدة والتي تعينهم لتخطي الحاجز النفسي مع المجتمع المحلي. كما أكدت فاطمة العبد الله مديرة فرع الخوانيج، ورئيسة اللجنة المنظمة للمبادرة، أنها تتضمن عدداً من ورش العمل: ومنها ورش عن فن حياكة الكروشيه والإكسسوارات والشموع المعطرة. وصناعة الأحجار. وقالت أن الورش مجانية خلال الفترة من تاريخ 10/7/2023م وحتى 30/7/2023م بمقر جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج، ولإنجاح المبادرة بصورة علمية وعملية تم وضع كافة الترتيبات والتجهيزات والبرامج والتنسيق مع الأجهزة المعنية للخروج بنتائج مرضية تحقق أهداف المبادرة على أرض الواقع تأكيداً وترسيخاً لعنوان وشعار المبادرة «تحدياتنا تصنع الفرق».