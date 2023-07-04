مليون حجز إلكتروني لمركبات الأجرة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

بلغ عدد الحجوزات الإلكترونية لمركبات الأجرة التي تمت عبر تطبيق «أجرة أبوظبي» و«الرد الآلي» مليون حجز إلكتروني خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يشكل %86 من إجمالي حجوزات مركبات الأجرة العامة.

وأفاد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل أن حجوزات خدمة الحجز المسبق بلغت 54 ألف حجز لاحق تم عن طريق قنوات الحجز المختلفة، منها 43 ألف حجز لخدمة احجز لاحقا تم عن طريق تطبيق أجرة أبوظبي.

ويوفر تطبيق «أجرة أبوظبي» خاصية الدفع الإلكتروني في جميع مركبات الأجرة بالإمارة من خلال تطبيق PayBy، لتُضاف إلى خاصية الدفع عن طريق تطبيق Apple Pay

وSamsung Pay على الهواتف الذكية، وذلك بطريقة سهلة وآمنة ومريحة.

ويسهم تطبيق «أجرة أبوظبي» في زيادة الحجوزات عبر الأجهزة الذكية؛ نظراً لما يوفره من خصائص مميزة تمكن الجمهور من تتبع حركة مركبة الأجرة ومعرفة الموعد المتوقع لوصولها.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامه بدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، وتعزيز استفادة الجمهور من منظومة الخدمات الرقمية في الإمارة، بما يواكب المتطلبات المستقبلية، ويدعم أهداف رؤية أبوظبي، من خلال استثمار التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع، وجعل مدن الإمارة مدناً ذكية في خدماتها.

ويبلغ عدد مركبات الأجرة العاملة في الإمارة 6.390 مركبة، منها 222 مركبة أجرة المطار، و21 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم ومزودة بالرافعات المناسبة لخدمة المقعدين وأصحاب الهمم، ويتم حالياً العمل على زيادة عددها خلال العام الحالي.ومن أسطول مركبات الأجرة يوجد 104 مركبات أجرة عائلية، وستتم زيادتها في حال زيادة الطلب على الخدمة.

وقدر مركز النقل المتكامل عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي بـ 28.3 مليون راكب، بزيادة مقدارها 12% عن معدل الرحلات الشهرية في عام 2022، وذلك من خلال 15.7 مليون رحلة.