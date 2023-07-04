«كهرباء الشارقة»: تشغيل محطة جديدة في حلوان

الشارقة (الاتحاد)

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في تشغيل محطة حلوان الجديدة لنقل الطاقة جهد (33/11 كيلوفولت)، وذلك استمراراً لجهود «الهيئة» في مواصلة تطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة في كافة المناطق، وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة، وبلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ المحطة 21 مليون درهم.

وأكد المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذا المشروع يعد إنجازاً مهماً يخدم منطقة حلوان والمناطق المجاورة، ويأتي المشروع في إطار استبدال المحطات القديمة بمحطات حديثة ومحسنة لضمان الاستقرار والثبات للشبكات الكهربائية، وتحقيق الاستدامة في توفير الطاقة لمناطق الشارقة.

وأوضح أن «الهيئة» تسعى دائماً لتنفيذ المشروعات التطويرية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين الحالية والمستقبلية في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالعمل المستمر على تطوير الخدمات.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروع محطة حلوان الجديدة جهد 33/ 11 كيلوفولت وفقاً لأعلى المعايير العالمية لضمان الجودة والكفاءة في تشغيل المحطة، وتم ربط المحطة بالشبكة، وتنفيذ تشغيل تجريبي، وتمت جميع عمليات التشغيل والاختبارات بنجاح.