الأربعاء 5 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفد تايلاندي يطلع على أفضل ممارسات «أبوظبي للصحة العامة»

أعضاء الوفد ومسؤولو مركز أبوظبي للصحة العامة في صورة جماعية (من المصدر)
5 يوليو 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مدرسة 42 أبوظبي تطور مساراً جديداً لبناء الجيل المقبل
مليون حجز إلكتروني لمركبات الأجرة في أبوظبي

اطلع وفد من المؤسسات الصحية بتايلاند على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة الصحة العامة في أبوظبي وتوظيف التكنولوجيا والبحوث في إنشاء أنظمة للصحة العامة، تسهم في تحسين صحة المجتمع وضمان وقايتهم من الأمراض والسيطرة عليها.
جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمركز أبوظبي للصحة العامة بهدف التواصل والتعاون الثنائي بين الإمارات وتايلاند في مجال الصحة العامة على عدة مستويات تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة في مكافحة الأمراض وتعزيز صحة المجتمع، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية وتحقيق اكتشافات جديدة وتقدم علمي يعود بالفائدة على الجميع. والتقى الوفد بمطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة والدكتور جمال النقبي المدير التنفيذي لقطاع نظام الصحة العامة بالمركز والدكتور رشيد الحمادي مدير إدارة البحوث الطبية والتطوير في دائرة الصحة بأبوظبي، فيما ضم الوفد الدكتورة ليتلاك ليلاو مدير عام إدارة الخدمات الطبية ممثلة إدارة الخدمات الطبية بتايلند والسيد كوتشارين جيام سريبونغ مدير مستشفى كلانج ونخبة من الخبراء والمختصين في القطاع الصحي في تايلاند.
ورشة عمل
شهد الوفد ورشة عمل علمية جمعتهم مع مسؤولي من المركز، حيث تم استعراض أبرز المشاريع الاستراتيجية في مجال الصحة العامة والبحوث الطبية والابتكار، فضلاً عن مناقشة سبل تبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحة العامة. كما تم الاطلاع على نظام الصحة العامة والصحة الوقائية في إمارة أبوظبي والحلول الذكية التي تتبناها في مبادرات ومشاريع عدة كمشروع نظام التبليغ عن حالات الميلاد والوفاة ونظام تسجيل الأمراض ونظام مراقبة الأمراض المعدية، والذي برز خلال «الجائحة»، بالإضافة إلى مشروع المختبر المرجعي المستوى الثالث، ودوره المهم في الكشف الجزيئي عن الأمراض المعدية، والحد من تفشي الأمراض المعدية.

تايلاند
الصحة العامة
أبوظبي
آخر الأخبار
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
الرياضي
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
اليوم 13:00
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
دنيا
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
اليوم 12:44
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
الرياضي
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
اليوم 12:33
بمشاركة الإمارات.. انطلاق مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن في فيينا
الإمارات
بمشاركة الإمارات.. انطلاق مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن في فيينا
اليوم 12:32
ميكالي: «الأولمبياد» خطوة على طريق الفرحة الكبيرة للمصريين
الرياضي
ميكالي: «الأولمبياد» خطوة على طريق الفرحة الكبيرة للمصريين
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©