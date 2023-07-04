وفد تايلاندي يطلع على أفضل ممارسات «أبوظبي للصحة العامة»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من المؤسسات الصحية بتايلاند على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة الصحة العامة في أبوظبي وتوظيف التكنولوجيا والبحوث في إنشاء أنظمة للصحة العامة، تسهم في تحسين صحة المجتمع وضمان وقايتهم من الأمراض والسيطرة عليها.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمركز أبوظبي للصحة العامة بهدف التواصل والتعاون الثنائي بين الإمارات وتايلاند في مجال الصحة العامة على عدة مستويات تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة في مكافحة الأمراض وتعزيز صحة المجتمع، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية وتحقيق اكتشافات جديدة وتقدم علمي يعود بالفائدة على الجميع. والتقى الوفد بمطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة والدكتور جمال النقبي المدير التنفيذي لقطاع نظام الصحة العامة بالمركز والدكتور رشيد الحمادي مدير إدارة البحوث الطبية والتطوير في دائرة الصحة بأبوظبي، فيما ضم الوفد الدكتورة ليتلاك ليلاو مدير عام إدارة الخدمات الطبية ممثلة إدارة الخدمات الطبية بتايلند والسيد كوتشارين جيام سريبونغ مدير مستشفى كلانج ونخبة من الخبراء والمختصين في القطاع الصحي في تايلاند.

ورشة عمل

شهد الوفد ورشة عمل علمية جمعتهم مع مسؤولي من المركز، حيث تم استعراض أبرز المشاريع الاستراتيجية في مجال الصحة العامة والبحوث الطبية والابتكار، فضلاً عن مناقشة سبل تبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحة العامة. كما تم الاطلاع على نظام الصحة العامة والصحة الوقائية في إمارة أبوظبي والحلول الذكية التي تتبناها في مبادرات ومشاريع عدة كمشروع نظام التبليغ عن حالات الميلاد والوفاة ونظام تسجيل الأمراض ونظام مراقبة الأمراض المعدية، والذي برز خلال «الجائحة»، بالإضافة إلى مشروع المختبر المرجعي المستوى الثالث، ودوره المهم في الكشف الجزيئي عن الأمراض المعدية، والحد من تفشي الأمراض المعدية.