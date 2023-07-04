1350 طالباً ينضمون إلى دورات «حماية الدولي»

دبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز حماية الدولي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي.

ويشارك هذا العام أكثر من 1350 طالباً وطالبة يمثلون 20 جنسية في فعاليات البرنامج الصيفي التي تمتد لغاية 28 من الشهر الجاري في 10 مواقع بإمارة دبي، فيما يتضمن البرنامج تدريبات عسكرية ورياضية، ومحاضرات توعية ومعرفية وزيارات للعديد من المواقع التعليمية ذات الصلة.

وأكد العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل.

وقال العميد عيد حارب: «إن عملية بناء شخصية الطالب تتطلب تضافر جميع الجهود من كافة المؤسسات وفق أسس علمية قادرة على صنع جيل جديد من الطلاب الذين سيحملون لواء القيادة في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة.

ومن جانبه، قال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، إن البرامج والدورات الصيفية متنوعة لتلبي كافة الرغبات، حيث تم إدراج برامج جديدة كدورة المُنقذ الصغير «السباحة»، ودورة في الغوص، ودورة المُتحري الواعد، ومبادرة أجيال الفروسية، ومبادرة الدراجات الهوائية، ودورة ضباط المستقبل «أمن المدارس».