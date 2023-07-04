رحلة إلى قيرغيزستان للمتفوقين الأيتام

دبي (الاتحاد)

ضمن خطتها لإسعاد الأيتام خلال العطلة الصيفية، استهلت «بيت الخير» برنامجها لهذا العام بتنظيم رحلة ترفيهية للأيتام المتفوقين إلى دولة قيرغيزستان، استغرقت أسبوعاً كاملاً، وشارك فيها 15 يافعاً، ورافقهم ثلاثة مشرفين لرعايتهم وضمان سلامتهم، وتمت الرحلة برعاية كريمة من شركة طيران فلاي دبي، إحدى شركات الطيران الوطنية، حيث قضى الأبناء خلال هذه الرحلة أياماً ممتعة لا تنسى.

وكان في وداع الأيتام ومشرفيهم نائب مدير عام الجمعية، سعيد مبارك المزروعي، الذي تمنى للأبناء رحلة آمنة وسعيدة، مؤكداً على المشرفين الحرص على سلامة هؤلاء الأبناء، وتقديم كل دعم ممكن لهم.

يذكر أن الجمعية ترعى حوالي 1250 يتيماً مواطناً، وتدعم أسرهم بمساعدات نقدية تصلهم بشكل شهري، تتجاوز سنوياً 8 ملايين درهم.