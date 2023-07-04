عيد أضحى آمن في حتا ولا حوادث خطرة

دبي (الاتحاد)

أكد العقيد مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، أن المركز لم يسجل بلاغات طارئة أو حوادث خطرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في الشوارع العامة والمناطق السياحية والجبلية والأودية، مشيراً إلى أن المركز طبق خلال فترة الإجازة خطة مُتكاملة لتعزيز السلامة العامة للجميع، خاصة في المناطق السياحية التي شهدت إقبالاً على مدار فترة العيد.

وأشار العقيد الكتبي إلى أن مركز شرطة حتا كان على جاهزية عالية للتعامل مع أي بلاغات لحوادث طارئة، سواء في المناطق الجبلية أو الأودية، أو التعامل مع الحوادث المرورية في منطقة الاختصاص منذ بدء إجازة العيد، منوهاً بأن الدوريات عملت على تنظيم حركة السير في فترة العيد، وأثناء خروج المصلين من مُصلى العيد والمساجد في المناطق الحيوية، وتنظيم حركة السير في منطقة سد حتا الكبير الذي شهد إقبالاً من السياح.

بدوره، أكد العقيد عبد الله الهفيت نائب مدير مركز شرطة حتا، المُشرف على تطبيق الخطة الأمنية في منطقة الاختصاص، أن جميع فرق العمل في مختلف الدوريات عملت جنباً إلى جنب على مدار 24 ساعة، من أجل تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد زوار منطقة حتا من خلال الوجود الميداني في المناطق الحيوية كافة.