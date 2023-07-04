200 نشاط تفاعلي في المخيم الصيفي لـ «الثقافة والشباب»

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الثقافة والشباب إطلاق المخيم الصيفي 2023 بنسخته الرابعة، اعتباراً من تاريخ 10 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، في حدث موسمي حافل يؤسس لبرامج تضم أكثر من 200 نشاط تفاعلي؛ وذلك بهدف تمكين أفراد المجتمع عبر الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وأوقات فراغهم، وتنمية قدراتهم وتوسيع مداركهم وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية، فضلاً عن تعزيز ثقافتهم وتعميق ارتباطهم بالهوية الوطنية، وترسيخ قيم الأجداد والآباء في نفوس الأجيال القادمة. وذلك التزاماً منها بتوفير بيئة محفزة ومشجعة، وتمكين أفراد المجتمع من الانخراط في أنشطة تنموية تعزز قدراتهم الشخصية.

وتتضمن فعاليات المخيم الصيفي التي تمتد لمدة 5 أسابيع متتالية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، بما في ذلك ورش عمل إبداعية، ودورات تخصصية، وتدريبات مهنية، ولقاءات وجلسات نقاشية، وتجارب علمية، وبطولات رياضية، ورحلات ميدانية، جميعها تستهدف أفراد المجتمع من عمر 6 سنوات، وصولاً إلى كبار المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «تحرص دولة الإمارات باستمرار على تنمية أفراد المجتمع من خلال برامج ومبادرات تسهم في خلق بيئة تفاعلية مواتية للاستثمار في قدراتهم، لا سيّما فئة الشباب، وذلك في نهج حثيث وثابت لإعداد جيل متسلح بالمهارات المتقدمة التي تخدم استراتيجية دولة الإمارات».

من جهتها، قالت وفاء آل علي، مدير إدارة المراكز الإبداعية، في وزارة الثقافة والشباب، «لطالما سعت الوزارة إلى تعزيز القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع، وتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، للمساهمة الفعّالة ضمن منهجية وطنية محورية في مسيرة التنمية، وصولاً إلى بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة الإمارات.

بدوره، قال راشد غانم الشامسي، مدير إدارة المبادرات الشبابية في الوزارة «بفضل دعم وزارة الثقافة والشباب ورؤية القيادة الحكيمة، عملنا على توفير فرصة نوعية لأفراد المجتمع للاستفادة من المخيم الصيفي بنسخته الرابعة، واستثمار طاقاتهم الكامنة وتطويرها».