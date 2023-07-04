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الإمارات

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير هولندا

خلال تسلم نسخة من الأوراق (وام)
5 يوليو 2023 01:27

أبوظبي (وام)

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تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد خيرارد بول ماري هوبير شتيغس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة في ديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير مملكة هولندا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

هولندا
الإمارات
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