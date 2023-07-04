«بريد الإمارات» و«التربية» تدعوان الطللاب للمشاركة في مسابقة «ابتكارات لوجستية»

دعت مجموعة بريد الإمارات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الشركاء التقنيين، طلاب الكليات والجامعات المبتكرين والمهتمين في مجال الروبوتات للمشاركة في مسابقة "ابتكارات لوجستية"، التي تعد أول برنامج تعليمي سنوي للروبوتات تطلقها المجموعة تهدف إلى سد الفجوة بين القطاع الأكاديمي واللوجستي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أهمية المسابقة في إثراء مهارات الطلبة التقنية، داعية الطلبة الذين يمتلكون مهارات في مجال البرمجة والروبوتات للمشاركة في هذا البرنامج المبتكر، وذلك بالتسجيل عبر الرابط المخصص.

سيتم اختيار 3 فرق يتكون كل فريق من طالبين إلى أربعة طلاب بمشاركة طالب إماراتي واحد على الأقل، لبناء روبوت كحل للمسألة المطروحة في المسابقة، وستوفر المجموعة التمويل اللازم بقيمة 5000 درهم لشراء الأدوات الضرورية وتمكين الفرق لبناء أفكارهم المبتكرة.

ويصاحب المسابقة برنامجاً تعليمياً سيُعقد من سبتمبر إلى نوفمبر، وسيتم دعوة الطلاب المشاركين لزيارة منشآت مجموعة بريد الإمارات بما فيها مركز الفرز وفروع التجزئة، إلى جانب المقر الرئيسي للشركات التكنولوجية المشاركة، للتعرف عن كثب على قطاع الخدمات اللوجستية والتطورات التكنولوجية المحتملة التي يمكن تبنيها وإدماجها.

ويساهم برنامج "ابتكارات لوجستية" في تمكين الشباب وصقل مهاراتهم، و سيتم تقديم جوائز نقدية وشهادات تقديرية للمشاركين.