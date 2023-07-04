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الإمارات

بتوجيهات رئيس الدولة.. إنشاء مستشفى ميداني في تشاد لدعم الأشقاء السودانيين

بتوجيهات رئيس الدولة.. إنشاء مستشفى ميداني في تشاد لدعم الأشقاء السودانيين
4 يوليو 2023 22:04

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باشرت دولة الإمارات في إنشاء مستشفى ميداني بمدينة «أمدجراس» التشادية لدعم الأشقاء السودانيين في جمهورية تشاد.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها، أنّ البدء بإنشاء هذا المستشفى الميداني بمساهمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. يأتي في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتأثرين بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تسبب بها الصراع في جمهورية السودان الشقيقة منذ مطلع أبريل الماضي، ودعماً لجمهورية تشاد الصديقة في إطار الاستجابة للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة في بلدهم.

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وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات بتعزيز جهودها الإنسانية والتعاون والتضامن العالميين، واستمرار نهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

المصدر: وام
الإمارات
السودان
تشاد
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