"تنمية المجتمع" تنشر نتائج أول استبيان عن ممارسة الرياضة والنشاط البدني

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن نتائج الاستبيان الأول من نوعه على مستوى الإمارة الذي يبحث في أنماط وتوجهات المجتمع بما يتعلق بالرياضة والنشاط البدني.

وكشفت أن 37.3 في المائة من المشاركين في الاستطلاع حقّقوا متوسط معدل النشاط البدني وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الخاص بالنشاط البدني والذي يجب أن لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين معتدلة الكثافة أو 75 دقيقة من التمارين عالية الكثافة في الأسبوع.

وشارك في الاستبانة 10,854 فرداً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية وكان بين المشاركين 57 في المائة من الذكور و43 في المائة من الإناث وحرصت دائرة تنمية المجتمع على إشراك أصحاب الهمم أيضاً في الاستبيان بهدف فهم احتياجات وسلوكيات جميع أفراد المجتمع فيما يتعلق بالنشاط البدني وأنماط الحياة الصحية لضمان جمع المعلومات الضرورية التي تُساعد في اتخاذ القرارات ووضع السياسات اللازمة لدعم المنظومة الرياضية.

وقال محمد هلال البلوشي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: "ساهمت استبانة الرياضة والنشاط البدني في فهم طبيعة الأنشطة الرياضية التي يمارسها الأفراد لتعزيز صحتهم البدنية حيث تحرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز النشاط البدني لما له من أهمية كُبرى في بناء مجتمع نشط وصحي".

وأشار إلى أنه نظراً لأهمية الرياضة في حياتنا نواصل العمل على وضع برامج وسياسات شاملة تُشجع الأفراد والمجتمعات على المشاركة بشكل أكبر في النشاطات البدنية وضمان توفير مرافق رياضية متعددة الاستخدامات في الحدائق من خلال التعاون مع الشركاء".

وأضاف: "عملنا على زيادة وعي المجتمع من خلال حملة "مجتمع واحد" وتعاونا مع الجهات الرياضية المعنية العامة والخاصة لتعزيز الاهتمام برياضاتها المختلفة مثل رياضة ركوب الدراجات بالتعاون مع فريق الإمارات القابضة للدراجات ‘ADQ‘ ورياضة الجري والمشي مع فريق أبوظبي للجري ورياضة السباحة مع"أكتيف Hub" التابع لمجلس أبوظبي الرياضي".

ولمتابعة أهداف الصحة واللياقة البدنية والفعاليات والأنشطة المقامة وغيرها يمكن للأفراد الاستفادة من تطبيق "Abu Dhabi 360"" الذي تم إطلاقه العام الماضي.

وعن الأنشطة الرياضية التي يُقبل عليها أفراد المجتمع أظهر الاستبيان أن 47.3 في المائة من الأفراد الذين يقومون بنشاط بدني بانتظام يقومون بالمشي في وقت الفراغ بينما يمارس 38.3 في المائة منهم الركض/الجري بانتظام من أجل الحفاظ على لياقتهم كما ذكر المشاركون أن ركوب الدراجات الهوائية والسباحة هي من أكثر الرياضات المُفضلة لديهم.

وحول أسباب عدم ممارسة الرياضة أو الانخراط في أنشطة بدنية أشار 41.3 في المائة من المشاركين في الاستبيان إلى أن ضيق الوقت كان أبرز الأسباب إلى جانب عوامل أخرى مثل قلة وجود الحافز بالإضافة إلى ظروف الطقس.



