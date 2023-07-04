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3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة

3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
4 يوليو 2023 20:52

 بلغ عدد زيارات الموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي 3 ملايين و205 آلاف و381 زيارة من بينهم 614 ألفا و948 زائراً جديداً.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام أن القائمين على صندوق الزكاة يدركون تمامًا أهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات، التي من شأنها أن تحقق أعلى مستويات الجودة.

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ولفت الحمادي إلى أن عدد زوار الموقع الإلكتروني - الذي وصل إليه الصندوق اليوم - هو انعكاس لنجاح خدماته الرقمية التي قدمها طوال الأعوام الماضية والتي ساهمت في زيادة أعداد المزكين.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني للصندوق يقدم خدماته بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية، بينما يجري العمل حالياً على تدشين الموقع باللغة الفرنسية والإسبانية لمراعاة تنوع زائري الموقع بمختلف جنسياتهم.

 

 

المصدر: وام
صندوق الزكاة
الزكاة
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