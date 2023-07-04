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500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان

500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان
4 يوليو 2023 20:42

كشفت هيئة النقل في عجمان عن زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل العام خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في الإمارة بنسبة 35% عن المعتاد عبر منظومة النقل العام التابعة للهيئة،حيث بلغ عدد المستخدمين473.517 لمختلف خدمات منظومة النقل.

وأكد عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان أن الهيئة تستهدف ضمن خططها التشغيلية تغطية المناطق الحيوية والأكثر ازدحاماً من خلال الربط بين وسائل النقل المختلفة لضمان تقليل الازدحام وتغطية الطلب على وسائل النقل ولتلبية الطلب المتزايد من قبل المستخدمين، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت خططاً تشغيلية لضمان تكامل وسائل النقل في المنظومة خلال المناسبات والعطلات الرسمية لتحقيق الاستدامة في وسائل النقل.

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وعبر لوتاه عن شكره لمستخدمي خدمات النقل، وأثنى على جهود موظفي الهيئة خلال فترة العيد وذلك من خلال توفير التسهيلات لعملية النقل وزيادة عدد الحافلات مما أدى إلى تقليل أوقات الانتظار والذي انعكس ايجاباً على مستخدمي وسائل النقل.

وأشار الى أن عدد المستخدمين لحافلات النقل العام بلغ 57,206 مستخدمين خلال عطلة عيد الاضحى، أما بالنسبة لمركبات الأجرة فبلغ عدد المستخدمين 412.392 مستخدم بعدد رحلات 206.196 رحلة ، موضحا ان خدمة النقل البحري (العبرة) شهدت زيادة في عدد المستخدمين حيث بلغ عددهم 2 572 ، بالإضافة الى خدمة حافله تحت الطلب(BOD) حيث بلغ عدد المستخدمين 1347 خلال عطله عيد الأضحى المبارك.

المصدر: وام
وسائل النقل العام
عطلة العيد
عجمان
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