شرطة عجمان تعزز أمن الطرق بحملة " لا للتجاوزات الخاطئة"

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان متمثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة المرورية التوعوية بعنوان "لا للتجاوزات الخاطئة "، وذلك في إطار تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة.

وأوضح المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي المروري لدى قائدي المركبات وأهمية الالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية التي تضمن سلامة جميع مستخدمي الطريق، موضحاً عواقب التجاوزالخاطئ التي قد تصل تبعيات خطورتها إلى التسبب في الحوادث المرورية التي تهدد حياة السائقين ومستخدمي الطريق.

وأشار المقدم الفلاسي إلى أن التجاوز من كتف الطريق من أبرز التجاوزات الخاطئة التي قد تهدد حياة السائق والآخرين ، إضافة إلى الانحراف المفاجئ، وتجاوز الشاحنات بصورة خطرة، حيث تصل غرامات هذه التجاوزات إلى 3000 درهم وسحب رخصة القيادة لمدة عام بالإضافة إلى النقاط السوداء في بعض المخالفات.

ودعا الفلاسي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق والحرص والانتباه أثناء القيادة للوقاية من الحوادث المرورية.