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عجمان ثاني أفضل مدينة في الشعور بالأمان عالمياً

عجمان ثاني أفضل مدينة في الشعور بالأمان عالمياً
4 يوليو 2023 19:49
  • احتلت إمارة عجمان المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة المدن العشر الأكثر أماناً على مستوى العالم بعد العاصمة أبوظبي، وفقاً لتقرير موقع Numbeo الدولي الرسمي للنصف الأول من عام 2023، متقدمة مركزين عن عام 2022 حيث كانت تحتل المرتبة الرابعة. وأظهر التقرير تربع ثلاث مدن إماراتية في الدولة ضمن قائمة المدن العشر الأكثر أماناً على مستوى العالم، حيث احتلت إمارة عجمان المرتبة الثانية في الدولة بعد العاصمة أبوظبي، تليهما إمارة دبي، لترسخ الدولة بذلك مكانتها العالمية وجهة مثلى للعيش بأمن واستقرار ورفاهية. وصرح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بأن هذه المكانة الريادية والتصنيف المتقدم الذي حققته إمارة عجمان جاء ثمرة للاهتمام المميز الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاتحادي الأعلى حاكم إمارة عجمان، ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة، وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للعمل على تحقيق أرقى الخدمات الشرطية والأمنية. وأشار سعادة قائد عام شرطة عجمان إلى أن هذا التصنيف ينعكس على انتعاش الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات، حيث نفذت العديد من المشروعات والمبادرات الأمنية لخفض الجريمة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم خدمات ذات جودة عالية، يشار إلى أن موقع Numbeo تقارير دورية رسمية مرتين كل عام لتنافسية 146 دولة و416 مدينة.

 

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