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165661مرتاداً لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال إجازة عيد الأضحى

165661مرتاداً لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال إجازة عيد الأضحى
4 يوليو 2023 19:24

استقبل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، 165 ألفاً و661 مرتاداً، بينهم 66 ألفاً و689 مصلياً، و61 ألفاً و350 زائراً من مختلف الثقافات، فيما بلغ عدد زوار سوق الجامع 37 ألفاً و207 زائرين، فيما بلغ عدد مستخدمي ممشى الجامع الرياضي 415 مستخدماً.
وحظي مرتادو الجامع بخدمات متنوعة لبت احتياجاتهم، واطلعوا خلال زيارتهم على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتسامح والتعايش، وعلى أبرز ملامح العمارة الإسلامية، المتجلية في جميع أرجائه، من خلال الجولات الثقافية التي نظمها المركز، وانضم إليها العشرات من الزوار من مختلف دول العالم.
كما تعرف زوار الجامع على شعائر ودلالات عيد الأضحى المبارك، وما تنطوي عليه هذه الشعائر والعبادات من معاني المساواة وتلاحم الناس وتراحمهم على تعدد ألوانهم وثقافاتهم، وعكفت الجولات الثقافية على تعريف الملتحقين بها بالموروث الثقافي المحلي المرتبط بعيد الأضحى المبارك، مثل: تجمع الأهل، والعيدية، وغيرها من العادات المرتبطة بالإرث الثقافي لدولة الإمارات.
ويعد جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي أحد أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في دولة الإمارات، ومن أهم النماذج المعمارية، حيث يجمع في تصميمه مختلف مدارس العمارة الإسلامية والهندسة الحديثة، ليجسد بذلك دوره المحوري في تقديم صورة مشرفة عن الدين الإسلامي، ويترجم رؤية ورسالة الجامع كجسر للتقارب، ومنصة عالمية للحوار بين مختلف الثقافات، وأحد أبرز منابر التسامح والتعايش بين الأديان.

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المصدر: وام
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