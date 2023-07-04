حالة الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاًً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً تكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:49 والثاني عند الساعة 02:05والجزر الأول عند الساعة 09:00 والثاني عند الساعة 19:48.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:34 والثاني عند الساعة 22:46 والجزر الأول عند الساعة 04:39 والثاني عند الساعة 17:30.