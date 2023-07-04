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نهيان بن زايد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المنظمة لـ«ألعاب الماسترز المفتوحة» برئاسة ذياب بن محمد

نهيان بن زايد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المنظمة لـ«ألعاب الماسترز المفتوحة» برئاسة ذياب بن محمد
4 يوليو 2023 17:31

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بتشكيل اللجنة العليا المُنظِّمة لسلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة (أبوظبي 2026)، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعضوية الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ووكلاء كل من دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومدير عام مكتب الشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، ومدير عام مؤسَّسة التنمية الأسرية، ومدير عام بلدية أبوظبي، ومدير عام مركز النقل المتكامل، وممثّل عن شرطة أبوظبي. يُذكَر أنَّ مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي لألعاب الماسترز كانا قد وقَّعا اتفاقاً لاستضافة سلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة في أبوظبي عام 2026، والتي تُعدُّ إحدى أكبر الفعاليات الرياضية عالمياً، من حيث أعداد المشاركين والفعاليات المقامة خلال مدة تنظيمها. وستُقام سلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تُنظَّم فعالياتها في إمارة أبوظبي عام 2026، ومن المتوقَّع أن تستقطب ما بين 5 و10 آلاف رياضي، يتنافسون في 30 رياضة مختلفة، وسيُفتَح باب المشاركة أمام جميع الأشخاص باختلاف قدراتهم، من عمر 25 عاماً فما فوق.

 

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