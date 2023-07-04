الإمارات ترحب برفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا

شعبان بلال، وام (أبوظبي، القاهرة)

رحّبت دولة الإمارات باتفاق جمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة المهمة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة. وأشادت وزارة الخارجية، في بيان لها، بالاتفاق بين البلدين، والذي سيعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين، ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.

وأعلنت مصر وتركيا، أمس، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى السفراء، تنفيذاً لقرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن «هذه الخطوة تهدف إلى إقامة علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس إصرارهما المتبادل على العمل على تعزيز علاقاتهما الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين التركي والمصري».

وأضاف البيان أن «مصر رشحت السفير عمرو الحمامي سفيراً لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا صالح مطلق أوسن سفيراً لها في القاهرة». وكان الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان قررا في 29 مايو الماضي، خلال اتصال هاتفي، البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء، واتفقا على تعزيز أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين.

واعتبر خبراء ومحللون، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن اتفاق رفع التمثيل الدبلوماسي يأتي استكمالاً للتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت زيارتين لوزير الخارجية المصري إلى تركيا، وكذلك زيارة نظيره التركي إلى مصر، مشيرين إلى أن رفع العلاقات لمستوى السفراء يعود بالنفع على البلدين في مختلف المجالات خاصة العلاقات الاقتصادية والسياسية. وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي، بحسب بيان مصري تركي مشترك. وقال المحلل السياسي التركي جيواد غوك، إن هذه الخطوة عملية وإيجابية للغاية في عودة العلاقات بين البلدين، ودفع العلاقات الاقتصادية والسياسية خاصة في ظل وجود فرص كبيرة للتعاون، مشيراً إلى هناك رغبة من البلدين لتكون العلاقات في مستوى رفيع اقتصادياً وسياسياً ومختلف المجالات الأخرى.

وتوقع غوك في تصريح لـ «الاتحاد»، أن تكون هناك قمة بين الرئيسين التركي والمصري خلال الفترة المقبلة لدعم هذه العلاقات، موضحاً أن مصر ستكون بوابة العلاقات التركية العربية في الكثير من القضايا خاصة سوريا وليبيا والبحر المتوسط وغيرها. ورأى الباحث المتخصص في الشأن التركي بـ «مركز الأهرام للدراسات» كرم سعيد، أن هذا التقارب ليس وليد اللحظة، ولكن نتيجة العديد من الخطوات التي اتخذتها البلدان خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن رفع العلاقات لهذا المستوى الدبلوماسي سينعكس على مختلف ملفات الإقليم.

وبين سعيد في تصريح لـ «الاتحاد»، أن هذه الخطوة تأتي بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لأنقرة للتضامن مع تركيا في أزمة الزلزال، ثم توالت بعدها الزيارات لوزيري خارجية البلدين ووفود رفيعة المستوى، موضحاً أن ذلك سينعكس على حجم التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي التركي وعضو جمعية رجال الأعمال الأتراك الدكتورد يوسف أوغلو أن هنالك رغبة حقيقة لدى قيادة البلدين أن تكون هناك عودة لطبيعة العلاقات الدبلوماسية والسياسية وتفعيل قنوات الحوار وتطوير العلاقات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة الشعبين التركي والمصري.

وأشار أوغلو في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى الجهود المتواصلة لتطوير العلاقات بدايةً من اللقاءات الاستكشافية قبل أكثر من عام والتي استمرت حتى أثمرت عن لقاءات بين وزيري الخارجية وبعدها تفعيل العلاقات والارتقاء بها ثم اتخاذ قرار عودة سفراء البلدين.

وشدد أوغلو على أن هناك إرادة سياسية قوية عازمة على زيادة وتفعيل التعاون السياسي والدبلوماسي، والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري لما فيه مصلحة الشعبين التركي والمصري، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحضيرات للقاء على مستوى القمة خاصة في ظل وجود دعوة من الرئيس التركي لنظيره المصري، وهو ما يحمل أهمية قصوى للبلدين والمنطقة جمعاء.