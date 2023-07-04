الأربعاء 5 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سحب رخصة القيادة «للتجاوز الخاطئ» بعجمان

شعار شرطة عجمان
4 يوليو 2023 15:49

عجمان (الاتحاد) أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، متمثلة بإدارة المرور والدوريات، الحملة المرورية التوعوية بعنوان «لا للتجاوزات الخاطئة»، في إطار تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن التجاوز من كتف الطريق، يعد من أبرز التجاوزات الخاطئة، والتي قد تهدد حياة السائق وتعرض الآخرين للخطر، إضافة إلى الانحراف المفاجئ، وتجاوز الشاحنات بصورة خطرة، حيث تصل غرامات هذه التجاوزات إلى 3000 درهم وسحب رخصة القيادة لمدة عام، بالإضافة إلى النقاط السوداء في بعض المخالفات.

أخبار ذات صلة
"أراضي عجمان" تنضم إلى المحفظة الرقمية لدولة الإمارات
500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان

وأضاف إن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي المروري لدى قائدي المركبات وأهمية الالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية، التي تضمن سلامة جميع مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن عواقب التجاوز الخاطئ تهدد حياة السائقين ومستخدمي الطريق.

 وتدعو القيادة العامة لشرطة عجمان، قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية، والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق والحرص والانتباه أثناء القيادة للوقاية من الحوادث المرورية.

شرطة عجمان
عجمان
السرعة والتجاوز الخاطئ
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
اليوم 13:14
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
الرياضي
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
اليوم 13:00
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
دنيا
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
اليوم 12:44
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
الرياضي
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
اليوم 12:33
بمشاركة الإمارات.. انطلاق مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن في فيينا
الإمارات
بمشاركة الإمارات.. انطلاق مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن في فيينا
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©