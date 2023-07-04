سحب رخصة القيادة «للتجاوز الخاطئ» بعجمان

عجمان (الاتحاد) أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، متمثلة بإدارة المرور والدوريات، الحملة المرورية التوعوية بعنوان «لا للتجاوزات الخاطئة»، في إطار تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن التجاوز من كتف الطريق، يعد من أبرز التجاوزات الخاطئة، والتي قد تهدد حياة السائق وتعرض الآخرين للخطر، إضافة إلى الانحراف المفاجئ، وتجاوز الشاحنات بصورة خطرة، حيث تصل غرامات هذه التجاوزات إلى 3000 درهم وسحب رخصة القيادة لمدة عام، بالإضافة إلى النقاط السوداء في بعض المخالفات.

وأضاف إن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي المروري لدى قائدي المركبات وأهمية الالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية، التي تضمن سلامة جميع مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن عواقب التجاوز الخاطئ تهدد حياة السائقين ومستخدمي الطريق.

وتدعو القيادة العامة لشرطة عجمان، قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية، والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق والحرص والانتباه أثناء القيادة للوقاية من الحوادث المرورية.