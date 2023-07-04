حمدان بن محمد يدشن المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان

دشَّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، والذي يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا ودون أي تأثيرات بيئية، وبتكلفة بلغت 4 مليارات درهم.

وأكد سموّه أن دبي تواصل ترسيخ ريادتها في مجال استدامة البيئة، ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وحرصه على أن تكون دبي بين أكثر مدن العالم استدامة.

وأشار سموّه إلى أن مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان يعزّز توجه دبي الإستراتيجي في تبني الحلول المستدامة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة .. وقال سموه : " ماضون في العمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التوازن بين الحفاظ على البيئة والنمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات الرفاه، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة".

وأضاف سموّ ولي عهد دبي : " يبدأ المركز الجديد منظومة متكاملة وصديقة للبيئة في مجال جمع النفايات ومعالجتها وفقاً لأعلى المعايير العالمية وأحدثها بما يرسخ نهج الاستدامة في إمارة دبي".

طاقة متجددة

وقد كان في استقبال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله إلى مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، معالي مطر الطاير، المفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وسعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.

وشهد سموهّ أول عملية لتحويل النفايات إلى طاقة دون أي تأثيرات بيئية حيث جرى تشغيل خطين من أصل خمسة خطوط، تستقبل نحو 2,300 طن من النفايات الصلبة يومياً، إذ يتم استخدام ضغط البخار لإحداث طاقة دوران كفيلة بتحريك المولّد الكهربائي، لإنتاج قرابة 80 ميغاواط في الساعة من الطاقة المتجددة، ترتفع عند افتتاح المرحلة الثانية إلى 220 ميغاواط من الطاقة في الساعة، بإجمالي 5280 ميغاواط في اليوم.

واستمع سموّه لشرح عن المركز، الذي يعد الأضخم من حيث القدرة التشغيلية، حيث يعالج قرابة 2 مليون طن من النفايات سنوياً ويحولها إلى طاقة متجددة، تلبي احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية.

وتفقّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مرافق المركز الذي شُيّد على مساحة 400 ألف متر مربع، ويضم خمسة خطوط، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمعالجة النفايات 5,666 طنا يومياً.

تعزيز الاستدامة البيئية

ويسهم مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان في جهود دبي لترسيخ الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي، حيث يسهم المركز في خفض 2,400 طن من الانبعاثات الكربونية من خلال تحويل النفايات من مسار الطمر سنوياً، كما يعمل المركز على زيادة الاعتمادية على الطاقة النظيفة في دبي، إذ تعادل كمية النفايات التي يجري معالجتها يومياً وتحويلها إلى طاقة، نفايات من 3 ملايين شخص يومياً. كذلك يعمل المركز على استخدام المياه المُعاد تدويرها لإنتاج البخار بغرض تشغيل محرك المركز (التوربينة) وتوليد الطاقة.

ويؤسس المركز لمنظومة ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة في مجال جمع وإدارة النفايات ومعالجتها بما يدعم تحقيق أهداف "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050"، التي تستهدف إنتاج 75% من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050 وجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

ويسعى المركز إلى تحقيق أهداف استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 - 2041 والتي تستهدف تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وتوفير بيئة عمل آمنة لتشجيع الاستثمار الواعد وخلق فرص تنافسية جديدة شاملة في مجال إدارة ومعالجة النفايات في دبي وتنفيذ مشاريع طويلة المدى لتقديم حلول عملية للتحديات البيئية بما يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الحكومية.

كما يدعم المركز سياسة الاقتصاد الدائري 2021 - 2031، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية من خلال تبنّي أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية ويعزّز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية ويقلّل الهدر، ويسهم في تعزيز الصحة البيئية ويحد من الإجهاد البيئي، وصولاً لتحقيق رؤية القيادة بأن تكون دبي من الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء.

شراكة مثمرة

وجرى تطوير مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تحالف يضم 5 شركات محلية ودولية عملت على تنفيذ المشروع وهي: "دبي القابضة"، و"دوبال القابضة"، و"إيتوشو"، و"هيتاشي زوسن إنوفا"، ومجموعة "بيسيكس".

ويسهم المركز في تحقيق أهداف "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050"، وأهداف التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف مؤتمر الأطراف "كوب 28" ، و"عام الاستدامة" لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقليل كمية النفايات الصلبة التي تُنقَل إلى المكبات، وتطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة، وتطوير منظومة إدارة النفايات على مستوى إمارة دبي.

أولوية استراتيجية

وأكد معالي مطر الطاير أن التوسع في تبنّي أفضل الحلول المستدامة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة يمثل أولوية إستراتيجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق أعلى معايير الاستدامة.

وأشار معاليه إلى أن مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، الذي يُعدّ الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً في تحويل النفايات إلى طاقة، يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً مثالية للعيش والعمل، ويرفع معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة وفق أرقى المعايير الصحية والبيئية.

حلول مستدامة

من جانبه، قال داوود الهاجري : " مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، هو ثمرة شراكة مع القطاع الخاص، حيث يعكس إضافة إلى البعد الاستثماري الطموح، وعياً كبيراً بأهمية البيئة وقضية الاستدامة".

وأضاف سعادته: " نسعى في بلدية دبي إلى توظيف أحدث الحلول والتقنيات لتعزيز حماية واستدامة البيئة، من خلال تبنّي أفضل التقنيات في تحويل النفايات إلى طاقة دون أي تأثيرات بيئية، بما يلبي احتياجاتنا من الكهرباء لتغذية عشرات آلاف المنازل، والمساهمة في تحقيق مستهدفاتنا التنموية حيث بدأ تنفيذ المشروع في بداية 2020 وسننتهي من تنفيذ مرحلته الثانية في 2024 ليكون المركز الأكبر والأكثر كفاءة في تحويل النفايات إلى طاقة في العالم."

أحدث التقنيات

ويوظّف المركز أحدث التقنيات اليابانية والسويسرية، في إتمام عمليات المعالجة وتحويل النفايات إلى طاقة، حيث تجري معالجة جميع الانبعاثات بشكل كامل، باستخدام مرشح نسيجي، يتكون من 12,480 كيساً اسطوانياً للترشيح، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة للتخلص من أية روائح ناجمة عن عمليات المعالجة.

ويولّد المشروع عند اكتمال افتتاح المرحلتين، 220 ميغاواط من الطاقة في الساعة، حيث سيجري استخدام 35 ميغاواط في الساعة لتشغيل محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي، في حين سيتم استخدام 20 ميغاواط لتشغيل مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، وسيستخدم المشروع المياه المُعاد تدويرها من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ورسان، بكمية 2,760 مترا مكعبا في اليوم، ما يعزز استدامة المشروع، وترشيد الموارد المستخدمة في تشغيله.

وتبلغ السعة الاستيعابية للمركز نحو 133 شاحنة نقل نفايات في الساعة، يمكنها المرور عبر 27 بوابة، لتفريغ حمولتها في مدة لا تزيد على 15 دقيقة.

يُذكر أن بلدية دبي وقّعت مطلع العام الجاري، اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تقوم بموجبها الأخيرة بشراء الطاقة لمدة 35 عاماً من "مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان"، وذلك دعماً للتوجهات الحكومية لإمارة دبي في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، وخدمة محاور الاستدامة والاقتصاد الدائري.



