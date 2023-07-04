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"المعاشات" تطلق "بصمة وفاء" لتقديم مزايا وخصومات للمتقاعدين

"المعاشات" تطلق "بصمة وفاء" لتقديم مزايا وخصومات للمتقاعدين
4 يوليو 2023 13:57

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق "مشروع بصمة وفاء" الذي يهدف إلى تقديم حزمة من الامتيازات والخصومات الحصرية للمتقاعدين، بالتعاون مع شركائها من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، بحيث تدعم العروض المقدمة تلبية متطلباتهم الأساسية مثل الحزم الاستهلاكية والخدمية.

ويعتبر مشروع "بصمة وفاء" أحد المشاريع التحولية التي تعمل عليها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والتي تساهم في نقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها. كما تتميز هذه المشاريع بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.

وأكدت الهيئة أن مشروع "بصمة وفاء" يأتي ضمن توجه الهيئة المستقبلي للتركيز على المشاريع ذات الأثر الاجتماعي بهدف تعزيز جهود الحكومة في دعم كافة فئات المجتمع من خلال التشريعات أو المبادرات المجتمعية، وتتوافق هذه الجهود مع رؤية الحكومة في غرس روح المسؤولية المجتمعية لدى كافة المؤسسات العاملة بالدولة سواء كانت حكومية أو خاصة بهدف المساهمة في تطوير وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع بكافة فئاته وخاصة فئة المتقاعدين التي كان لإسهاماتها الكبيرة الأثر البالغ في نهضة المجتمع وتطوره، والنظر إلى هذه الجهود بعين التقدير والوفاء لهم كجزء من رد الجميل والاعتراف بهذه الاسهامات.

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وأوضحت الهيئة بأن الباب مفتوح أمام كافة الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بهذا الدور، من خلال عقد الشراكات مع الهيئة لتقديم المزيد من الحوافز والامتيازات للمتقاعدين وأسرهم، مشيرة إلى أن الهيئة تضم نحو 46,569 متقاعداً ومستحقاً ويتسع هذا العدد إذا أضيف له الأسر والعوائل، ما يساهم في تحقيق منافع اقتصادية متبادلة لجميع الأطراف، وفي الوقت نفسه تحقيق الشراكة المجتمعية وتقديم صورة مثالية من صور التكافل المجتمعي.

وتتمثل آلية الاستفادة من العروض من خلال تطبيق" بصمة وفاء" الذي أطلقته الهيئة لمستخدمي أندرويد وأبل ستور، ويتضمن التطبيق في نسخته الأولى عروضاً حصرية مقدمة من مجموعة الاتحاد للطيران، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ومجموعة الكندي للسيارات، ومجموعة برجيل القابضة، وفلاي دبي، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومجموعة التداوي للرعاية الصحية وغيرها من الشركات.

وتتوفر الخدمات على التطبيق للمتقاعدين التابعين للهيئة العامة للمعاشات، وتسري العروض المقدمة على عائلاتهم وفق الشروط والأحكام.

المصدر: وام
المعاشات
القطاع الخاص
القطاع الحكومي
المتقاعدين
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