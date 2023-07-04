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"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد يناقش سياسات ومبادرات لدعم المنظومة الحكومية

"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد يناقش سياسات ومبادرات لدعم المنظومة الحكومية
4 يوليو 2023 13:59

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وجرت خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي.

وتضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة عدد من الأنظمة والسياسات الحكومية المرتبطة بالنظام الاختياري البديل لنظام مكافأة الخدمة، ومنظومة البت في الشكاوى العُمالية، وآليات تفعيل سوق الكهرباء في الدولة.

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وناقش المجلس، أنظمة وسياسات مرتبطة بقانون الموارد البشرية الحكومية الاتحادية، في مجال التحفيز وأنماط العمل واللوائح الداخلية لمجمع كليات التقنية العليا، وعدداً من المستجدات في مجال ترخيص ومستوى الامتثال في المدارس الخاصة، وإدارة الأرباح غير المستلمة من المساهمين بشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة، ونتائج تنظيم نشاط مشغل منصة التمويل الجماعي في الدولة.كما ناقش المجلس الوزاري للتنمية، عدداً من الإجراءات المقترحة لنظام الابتعاث في برنامج التمريض، ورفع مستوى الامتثال الضريبي، وتعديلات مقترحة على تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والجزاءات الإدارية له، بالإضافة إلى طلب المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن الطفولة والتعليم المبكر"، وتوصياته حول موضوع "تنظيم العمل التطوعي". 

 

المصدر: وام
الوزاري للتنمية
منصور بن زايد
قصر الوطن
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